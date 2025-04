Lecture Zen Résumer l'article

La Chine a durci les normes pour les batteries de voitures électriques vendues sur son territoire. Désormais, elles ne doivent plus prendre en feu ou exploser. Le géant chinois CATL annonce avoir déjà obtenu la certification.

Bien que rares, les incendies de batteries de voitures électriques sont toujours impressionnants et difficiles à maîtriser. Pour améliorer un peu plus la fiabilité des automobiles, et atténuer ce risque, le gouvernement chinois a adopté une nouvelle norme « d’exigences de sécurité pour les batteries d’alimentation des véhicules électriques », rapportait CarNewsChina le 17 avril.

Et d’ores et déjà, certains disent s’y conformer déjà. Selon ce même média, le plus grand fabricant de batteries pour voitures électriques, CATL, a affirmé le 27 avril répondre à ce nouveau standard local, avec beaucoup d’avance : ce dernier entrera officiellement en vigueur à compter du 1ᵉʳ juillet 2026.

Le pack de batterie et les cellules CATL sont certifiés

Non seulement le pack de batterie de CATL a été testé, mais les cellules qui le composent également. Il s’agit de la batterie « Qilin » utilisant la technologie « cell-to-pack », qui se passe de modules intermédiaires. La certification a été validée par le centre de recherche et de technologie automobile de Chine (CATARC), la même organisation qui s’occupe des crash tests C-NCAP.

Si le géant chinois de la batterie est arrivé aussi rapidement à répondre à cette norme plus restrictive, c’est qu’il n’était pas bien loin de l’être avant que le gouvernement ne la mette en place. CATL affirme que ses batteries ne présentent pas de risques d’emballement thermique.

Fini le risque d’incendie de batterie en Europe ?

Comme nous l’avions expliqué à l’annonce de cette nouvelle norme, cela va logiquement obliger les fabricants locaux à se mettre rapidement à la page, et devraient également pousser les acteurs étrangers à faire de même.

CATL fournit bon nombre de marques présentent en Europe comme Zeekr, Lotus et Volvo, toutes les trois appartenant au groupe chinois Geely. Dans un futur proche, Stellantis fera aussi partie des clients du fabricant asiatique. Enfin, Mercedes prévoit aussi d’utiliser une batterie LFP de CATL pour sa nouvelle CLA électrique, à la « surveillance 24 heures sur 24 des risques d’emballement thermique » d’après le fournisseur chinois.

