Citroën lève officiellement le voile sur la deuxième génération du C5 Aircross. Pour l’occasion, le SUV familial gagne une version 100 % électrique, cousine du Peugeot e-3008. Voici nos impressions.

Au catalogue depuis 2018, le Citroën C5 Aircross passe la seconde. Le SUV familial cousin du Peugeot 3008 se renouvelle pour une deuxième génération et gagne notamment de nouvelles motorisations 100 % électriques, logiquement calquées sur celle du SUV au lion.

Nous avons pu découvrir ce C5 Aircross deuxième du nom à l’occasion de sa présentation officielle au Palais de Tokyo ce 29 avril. Look, habitacle, autonomie, découvrez nos impressions du SUV qui veut relancer le voyage en famille chez Citroën.

Le Citroën C5 Aircross 2 est dans la continuité de son concept

Vous aviez déjà pu avoir un aperçu du look de ce nouveau Citroën C5 Aircross, surpris sans camouflage en Slovénie, le voici désormais dans son intégralité.

Sans grande surprise, on retrouve les traits cubiques de son concept dévoilé au Mondial de Paris en automne 2024. À l’image des dernières nouveautés de la marque, les rondeurs ont laissé place à des lignes beaucoup plus tendues. Le SUV gagne d’ailleurs en stature, puisqu’il prend 15 cm en longueur avec 4,65 m et 2 cm en hauteur pour culminer à 1,68 m. La largeur reste à 1,90 m. Malgré sa carrure, le C5 Aircross est plus aérodynamique que son prédécesseur en offrant un sCx de 0,75 contre 0,84.

Le style du Citroën C5 Aircross 2 est beaucoup plus affirmé // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Le modèle de série reprend exactement la même face avant que son concept (la nouvelle identité de la marque) avec cette signature lumineuse formée de deux carrés et deux barrettes horizontales. Un bandeau noir où trône le (vieux) nouveau logo joint les projecteurs.

Le Citroën C5 Aircross 2 délaisse les rondeurs et fait dans le cubisme // Source : Robin San Vicente pour Numerama

À l’arrière, les feux en trois parties « Light Wings » dotés de ce qui s’apparente à des petites ailettes ont fait leur chemin jusqu’à la série. De quoi donner un surplus d’identité bienvenu à ce énième SUV familial du groupe Stellantis. En plus d’être esthétiques, ils canalisent le flux d’air vers l’arrière pour un meilleur aérodynamisme.

Les « Light Wings » du nouveau Citroën C5 Aircross // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Par ailleurs, le C5 Aircross 2 inaugure des jantes de 20 pouces, une première pour un modèle Citroën. Pour affirmer encore plus son style, le SUV sera vendu en série limitée avec un vert très proche de la teinte du concept, baptisée « Incredible Green ».

Le Citroën C5 Aircross possède le plus grand écran tactile chez Stellantis

Il y a une autre dimension qui a également augmenté et qui profite aux passagers : l’empattement. Celui passe à 2,78 m soit 6 cm de plus que la génération précédente. Citroën annonce ainsi un gain d’espace de 5 cm au niveau des genoux. Si la marque est réputée pour son confort, la modularité en prend un coup. Les trois sièges indépendants qui constituaient un bel atout sur la première mouture du SUV ont été remplacés par une traditionnelle banquette rabattable (40/20/40). Pour se faire pardonner, les dossiers peuvent s’incliner entre 21° et 33°, tandis que la mousse des sièges est plus dense pour soigner votre fessier. Conçu pour les familles, le Citroën C5 Aircross doit être en mesure d’engloutir tout un tas de bagages. Ainsi, il revendique un volume de coffre de 565 dm3 (ou 651 litres), presque identique à l’ancien modèle.

Plus de sièges indépendants à bord du nouveau Citroën C5 Aircross, place à une banquette // Source : Citroën

Quittons l’arrière du SUV, pour passer au premier rang et découvrir la planche de bord de ce nouveau C5 Aircross qui mélange horizontalité et verticalité. Cette dernière incarne ce que le constructeur aux chevrons appelle le « Sofa Design », avec son revêtement en tissu semblable au mobilier intérieur.

La planche de bord du Citroën C5 Aircross 2 et son écran « Cascade » de 13 pouces // Source : Robin San Vicente pour Numerama

La grande nouveauté se trouve au milieu avec un écran tactile dit « Cascade » de 13 pouces en position verticale, la plus grande diagonale jamais proposée au sein de Stellantis, dixit Citroën. Tout est centralisé sur cette dalle, y compris les commandes de climatisation désormais reportées en bas de l’affichage. Toutefois, il subsiste quelques touches physiques pour le désembuage ou les warnings. Côté info-divertissement, Apple CarPlay et Android Auto sont de la partie, tandis qu’un planificateur d’itinéraire est intégré au système de navigation embarqué. Pour le conducteur, un écran de 10 pouces distille les informations essentielles et un affichage tête haute (selon finition) vient compléter la panoplie.

L’électrique arrive sur le Citroën 5 Aircross 2

Ce changement de génération s’accompagne d’une évolution mécanique en passant à la fameuse plateforme STLA Medium, commune aux Peugeot 3008 et Opel Grandland. Ce faisant, le nouveau Citroën C5 Aircross est désormais décliné avec des motorisations 100 % électriques.

Sans surprise, deux versions sont au programme :

210 ch — 73 kWh pour 520 km d’autonomie (WLTP)

230 ch — 97 kWh pour 680 km d’autonomie (WLTP)

Le Citroën ë-C5 Aircross revendique 680 km d’autonomie avec sa batterie 97 kWh // Source : Citroën

Concernant la recharge, passer de 20 à 80 % de batterie demande 30 minutes sur borne rapide, à une puissance maximale de 160 kW. En courant alternatif (11 kW), comptez 4h30 avec l’accumulateur 73 kWh et 6h30 sur celui de 97 kWh. À noter qu’un chargeur bidirectionnel de 22 kW arrivera en option en 2026.

Le nouveau Citroën C5 Aircross arrivera fin 2025

Le nouveau Citroën C5 Aircross sera commercialisé au deuxième semestre 2025. Il faudra attendre l’ouverture des commandes pour connaître les prix officiels. Fabriqué à Rennes, le SUV aux chevrons pourra donc être éligible au précieux bonus écologique, sous réserve de rester sous les 47 000 €, ce qui devrait être le cas.

