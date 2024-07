La voiture électrique est-elle vraiment plus chère qu’une voiture hybride ? Si c’est bien le cas lors de l’achat, le coût de l’entretien peut rééquilibrer la balance.

Si les voitures hybrides et électriques partagent l’utilisation de la propulsion électrique, leur fonctionnement est loin d’être similaire, notamment du côté de la motorisation. Une différence majeure, qui peut aussi bien avoir des répercussions sur le coût de l’entretien, que sur celui de l’assurance auto électrique ou hybride, comme celle proposée par la GMF.

Alors que la voiture électrique affiche un coût d’acquisition supérieur à celui d’une voiture hybride, elle se rattrape du côté de l’entretien. Mais est-ce assez pour compenser le prix d’achat ?

Le moteur à combustion, source d’entretien

Les voitures hybrides combinent un moteur à combustion interne — comme celui des voitures thermiques traditionnelles — avec un moteur électrique. Une combinaison qui procure une meilleure efficacité énergétique et une réduction des émissions par rapport à une voiture thermique.

Avec ses deux moteurs qui fonctionnent de concert, une voiture hybride peut atteindre une autonomie totale de 1 000 km. Soit bien plus que l’électrique. Mais qui dit deux moteurs, dit aussi deux fois plus d’entretien.

Une Peugeot 308 hybride : elle est rechargeable, mais possède des pots d’échappement. // Source : Peugeot

En effet, comme les voitures traditionnelles, les hybrides nécessitent des vidanges du moteur, des remplacements de filtres à air et des bougies d’allumage. De plus, les hybrides ont des systèmes de transmission complexes, justement conçus pour jongler entre les moteurs, nécessitant parfois une maintenance plus spécialisée, et donc plus onéreuse.

Enfin, les petites batteries des véhicules hybrides peuvent également avoir besoin d’être entretenues, même si elles sont généralement couvertes par les garanties constructeurs.

L’hybride rechargeable, « le meilleur des deux mondes » ?

Les voitures hybrides rechargeables (PHEV) diffèrent des hybrides classiques en proposant une capacité de batterie plus grande et la possibilité de rouler en tout électrique sur des distances allant jusqu’à 80 km selon les modèles. De quoi faire baisser la consommation, mais aussi offrir une autonomie de premier ordre.

Le revers de la médaille de cet hybride rechargeable, dont on entend souvent dire qu’il « offre le meilleur des deux mondes », ce sont des coûts d’entretien plus élevés. À commencer par la batterie, plus grande, et donc avec un coût de remplacement plus coûteux. Là aussi, selon l’âge de la voiture, ce remplacement peut être pris en charge par la garantie.

La DS 7 PHEV. // Source : DS

Par ailleurs, le fait même d’être « rechargeable » induit une maintenance du système de charge des PHEV. Ce qu’il n’y a pas sur l’hybride classique.

En revanche, le fait de pouvoir rouler en tout électrique peut aussi réduire le coût d’entretien du moteur à combustion, qui est moins sollicité. De quoi compenser, au moins en partie, les coûts supplémentaires liés à la batterie et au système de recharge.

La voiture électrique, la championne de l’entretien

Les voitures électriques (VE) fonctionnent entièrement à l’électricité. Et si, pour l’heure, les technologies de batterie n’en font pas encore les championnes de l’autonomie, elles éliminent néanmoins de nombreux éléments d’entretien des moteurs à combustion. La mécanique est simplifiée, le nombre de pièces est réduit, les fluides (huile) sont inexistants. L’entretien d’une voiture électrique se réduit à sa plus simple expression.

Le moteur électrique du Jeep Avenger. // Source : Raphaelle Baut

De fait, sans moteur à combustion, les VE n’ont pas besoin de vidange du moteur, de remplacements de bougies, réduisant ainsi les frais de maintenance. Le filtre à air d’habitacle est la seule pièce à changer régulièrement (Tesla conseille tous les deux ans, par exemple).

Côté freinage, il faut bien sûr que le niveau de liquide de frein soit régulièrement contrôlé. Sur une Tesla Model Y, il est conseillé de le faire tous les quatre ans. Mais, grâce à la conduite à une seule pédale et au freinage régénératif, l’usure des plaquettes de freins est bien moindre sur les VE, diminuant d’autant les coûts d’entretien.

La batterie est l’élément le plus coûteux d’un véhicule électrique. Cependant, les batteries modernes ont une durée de vie prolongée et sont souvent couvertes par des garanties allant jusqu’à huit ans ou plus.

En revanche, les pneus peuvent s’user plus vite sur une voiture électrique que sur une voiture hybride en raison du poids, de la puissance et du couple supérieurs. Cela les mets davantage sous contrainte.

Avantage à l’électrique

En se débarrassant des composants mécaniques sensibles, la voiture électrique profite d’un entretien largement simplifié, et aussi moins onéreux. En cumulant cet avantage au prix inférieur de l’électricité face aux carburants fossiles, une voiture électrique n’est pas nécessairement plus coûteuse qu’une voiture hybride sur le long terme. Mais cela dépend également du modèle choisi, et du nombre de kilomètres parcourus chaque année.

