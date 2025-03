Lecture Zen Résumer l'article

Tesla avait réussi à siphonner 43 millions de dollars d’aides publiques canadiennes en trois jours. Face à ce potentiel hold-up des fonds publics, le Canada a gelé les versements afin de procéder à une étude minutieuse des dossiers déposés.

En matière de subventions publiques, Tesla est toujours à la pointe pour détecter les failles du système. Cette fois, la marque est probablement allée trop loin. En trois jours, Tesla a capté l’essentiel des fonds alloués aux aides à l’achat de véhicules électriques au Canada. La presse canadienne a dénoncé cette manœuvre. L’information a rapidement suscité à buzz à l’international, tant la manœuvre paraît abracadabrante. Tesla est désormais dans le viseur du gouvernement canadien.

« Aucun paiement ne sera effectué tant que nous n’aurons pas la certitude que les demandes sont valables », a déclaré le 25 mars 2025 la ministre canadienne des Transports, Chrystia Freeland, au média Toronto Star, qui avait relevé l’anomalie début mars. Et la ministre ne s’arrête pas là : elle s’engage à exclure Tesla des prochains programmes d’aides.

Tesla a vidé les caisses en un temps record

Pour replacer les éléments dans leur contexte, tout a commencé avec le programme fédéral iZEV, qui octroie une prime de 5 000 dollars canadiens (environ 3 200 euros) pour l’achat d’un véhicule électrique. Pour en bénéficier, Tesla a d’ailleurs quelque peu raboté le tarif de son Model Y ; jusque-là, rien d’anormal.

Début 2025, les autorités canadiennes ont réalisé que l’enveloppe budgétaire consacrée à cette subvention ne pourrait pas tenir jusqu’au mois de mars, comme elles l’avaient initialement prévu. Les constructeurs ont alors été prévenus que l’aide pourrait être suspendue « dans les prochaines semaines ». C’est à partir de cette annonce que les choses ont dérapé.

En l’espace de trois jours, Tesla a déposé des dossiers de remboursement pour l’équivalent de 43 millions de dollars, ce qui a vidé le budget alloué et laissé les autres constructeurs sur le carreau. Selon le processus initial, les vendeurs de voitures électriques devaient soumettre les demandes d’aides avant de livrer le véhicule au client. Mais, le texte officiel a subi des changements en toute discrétion. C’est à ce niveau-là que le flou subsiste concernant Tesla.

Difficile d’imaginer que l’entreprise ait vendu 8 600 voitures dans 4 points de vente en l’espace de 72 heures. Il s’agit de chiffres astronomiques à l’échelle du marché automobile du pays. Plusieurs hypothèses ont émergé, dont celle d’un retard dans le traitement des formalités administratives des équipes de Tesla, qui auraient tenté de tout rattraper ce week-end-là. Toutefois, d’autres hypothèses plus frauduleuses sont également envisagées.

Face à cette avalanche soudaine de demandes, les autorités ont dû réagir. Après un examen plus poussé, elles ont jugé l’opération suffisamment douteuse pour geler les paiements à destination de Tesla et lancer une étude minutieuse des dossiers soumis pour vérifier leur validité.

Un système à revoir pour éviter un nouveau coup de force

Plusieurs concessionnaires se retrouvent à avoir avancé des sommes allant jusqu’à 100 000 dollars, en anticipant la réception des aides gouvernementales. Une somme qu’ils ne pourront pas récupérer à cause de Tesla, sauf si le gouvernement fait un geste pour régulariser ces dossiers. Selon une première estimation, les autres constructeurs se retrouveraient avec 10 millions d’aides impayées.

Les constructeurs, qui comptaient sur ces aides pour stimuler leurs ventes, dénoncent une distorsion de la concurrence. Le gouvernement canadien a compris la leçon et prévoit de réformer son futur programme en durcissant les règles d’éligibilité pour empêcher qu’un acteur unique ne rafle la mise.

Au passage, une autre clause demandée spécifiquement par la ministre des Transports est prévue : « J’ai également demandé à mon ministère de modifier les critères d’éligibilité des futurs programmes iZEV afin de garantir que les véhicules Tesla ne seront pas admissibles aux programmes d’incitation tant que les tarifs américains illégaux seront imposés au Canada. »

Ce n’est pas la première fois que Tesla joue avec les aides publiques. Aux États-Unis comme en Europe, la marque a déjà été pointée du doigt pour ses stratégies agressives d’optimisation des aides. Néanmoins, cette fois, le Canada a décidé de ne pas laisser passer, surtout au vu du contexte actuel. Tesla ne verra peut-être pas la couleur de tout ou partie des 43 millions de dollars que l’entreprise pensait récupérer, et n’aura probablement plus d’autres opportunités pour en bénéficier : la guerre contre Tesla et Elon Musk est déclarée.

