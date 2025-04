Lecture Zen Résumer l'article

Citroën va commercialiser, sans limiter le nombre d’exemplaires, la version Buggy de son quadricycle Ami. La voiturette de plage est vendue à partir de 9 590 €.

Lancée en 2020, la Citroën Ami a rapidement rencontré un certain succès commercial avec plus de 50 000 exemplaires vendus dans le monde. Fort de cet engouement, Citroën a voulu rendre encore plus fun son quadricycle électrique et a dévoilé en décembre 2021 le concept « My Ami Buggy ». Celui-ci a donné suite à un modèle de série en 2023. À l’origine, cette version baroudeuse de l’Ami n’était qu’une série limitée à 50, puis 1 000 unités supplémentaires.

Depuis, la Citroën Ami est passée par la case restylage et une nouvelle itération de la version Buggy a été présentée au Mondial de Paris en octobre 2024. En marge de la grande première du nouveau Citroën C5 Aircross électrique, la marque aux chevrons en a profité pour officialiser ce 29 avril 2025 l’Ami Buggy deuxième du nom. Sauf que cette fois, tout le monde pourra se l’offrir. C’est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois.

La Citroën Ami Buggy (2025). // Source : Citroën

La Citroën Ami version cheveux au vent

Bonne nouvelle, car avec son toit ouvrant, ses « portes » en tubes, son becquet et ses jantes en tôles dorées de 14 pouces, la Citroën Ami Buggy ne passera pas inaperçu sur la route de la plage. En soi, la recette reste inchangée par rapport à l’ancienne version, puisqu’elle ne fait qu’adopter la nouvelle plastique du quadricycle restylé. Les projecteurs sont plus gros, renforçant la bouille sympathique de l’Ami, sans oublier le logo vintage de couleur jaune dans le cas de la version Sceau-Pelle Buggy.

La Citroën Ami Buggy (2025). // Source : Citroën

Pour les jeunes souhaitant encore plus se faire remarquer, Citroën propose aussi l’Ami Buggy Palmeira, qui ajoute des éléments jaune fluo un peu partout sur la carrosserie et dans l’habitacle. On retrouve des boites de rangement, un crochet de sac, un jeu de tapis de sol ainsi que des filets de porte colorés spécifiques.

Plus de limites pour la Citroën Ami Buggy

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires qui pensaient avoir une série limitée du quadricycle électrique, c’est désormais de l’histoire ancienne. La nouvelle Citroën Ami Buggy est disponible à la commande, sans limites d’exemplaires. Comptez 9 590 € pour la version Buggy de base et 9 990 € pour la déclinaison Palmeira. C’est tout de même respectivement 1 600 € et 2 000 € de plus qu’une Ami standard.

