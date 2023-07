Lors des vacances d’été, de nombreux conducteurs de voiture électrique effectuent leurs premiers grands voyages. Ces trajets sont bien souvent sources d’anxiété, en particulier concernant la charge rapide sur la route. Comment ne pas perdre de temps à un chargeur pendant les chassés-croisés estivaux ?

Plus d’une voiture neuve sur 10 est aujourd’hui électrique en France. Avec des autonomies qui ne font qu’augmenter, la plupart des véhicules électriques peuvent être utilisés pour les vacances.

La charge rapide est une étape obligatoire afin de parcourir plus de 400 km pour la quasi-totalité des voitures électriques, ce qui oblige les propriétaires à s’arrêter pour remplir leur batterie. Certains réseaux offrent des avantages en période de forte affluence, là où d’autres peuvent être surchargés. Comment bien gérer son trajet de vacances, et quels sont les bons réflexes à adopter pour arriver à bon port sans encombre ?

Des bornes de recharge de plus en plus nombreuses

Si vous prêtez attention aux abords des autoroutes et autres lieux classiques proposant des bornes de recharge, vous aurez probablement remarqué que le nombre de stations a drastiquement augmenté durant les dernières années. Depuis 2020, le nombre de points de charge ouverts au public en France a triplé, passant de 32 000 à plus de 100 000 en seulement trois ans.

Bien entendu, cette augmentation conséquente du nombre de chargeurs est nécessaire, puisque la part des véhicules électriques dans les ventes de véhicules neufs ne fait qu’augmenter au fil du temps. Il est alors nécessaire de répondre à cette demande croissante de charge en itinérance, et en particulier de charge rapide en courant continu.

Bornes CCS de 100 kW et plus en France 🇫🇷

Chiffres de Juin 2023.

124 stations supplémentaires (avec du changement au classement)

644 nouvelles bornes 🤩@DSchoelens @Moreau12Moreau @electricfelix pic.twitter.com/OUi56wsHzP — Didier Toulouze (@dtoulouze) June 30, 2023

Les derniers chiffres de juin 2023 montrent que certains acteurs ont bien compris l’enjeu de la charge rapide, avec une implantation conséquente en France et en Europe. En tête du classement du nombre de stations, on retrouve Tesla, Totalenergies, PowerDot, Allego et Ionity, avec plus de 130 stations disponibles en France pour chacun d’entre eux.

Des différences de taille existent cependant en termes de localisation d’une part, mais aussi de nombre de bornes à chaque station de charge. Certains réseaux sont alors bien plus intéressants que d’autres en période de grande transhumance.

Près de 7 000 bornes de plus de 100 kW, mais inégalement réparties

À la moitié de l’année 2023, on recense pas moins de 6 795 bornes de recharge de plus de 100 kW, réparties en 1 338 stations différentes. En moyenne, cela correspond à 5 bornes par station seulement, ce qui ne permet pas de traverser le pays sereinement lorsque les routes sont bien chargées.

Toutefois, certains réseaux tirent leur épingle du jeu, avec un nombre de bornes par station bien plus important. L’élève modèle de cet exercice n’est autre que Tesla, avec près de 13 bornes de recharge en moyenne par Superchargeur.

Les Superchargeurs Tesla se trouvent assez facilement à quelques minutes des autoroutes. // Source : Numerama

Sur les 151 Superchargeurs ouverts en France, 79 sont ouverts à toutes les marques de voiture électrique, et cela représente 1 236 bornes de recharge rapides à disposition des conducteurs de voitures branchées. Avec plus de 15 bornes par station, Tesla se détache largement des autres géants de la mobilité électrique, qui accusent un retard important.

En termes de nombre de bornes de 100 kW ou plus disponibles en France, Ionity est deuxième derrière Tesla, mais avec seulement 698 chargeurs pour 130 stations (5,36 bornes par station). Autant dire que la congestion est bien plus probable chez Ionity que chez Tesla.

Totalenergies, Allego, et PowerDot affichent des chiffres semblables à ceux de Ionity, montrant bien que Tesla fait figure d’exception dans le paysage de la charge rapide en France.

Où charger pour ne pas perdre de temps cet été ?

Vous l’aurez sans doute compris, en plus de Ionity, Totalenergies et consorts, penser à utiliser les Superchargeurs Tesla quelle que soit la marque de votre voiture électrique peut être une excellente idée.

Aavec autour de 15 bornes de recharge par Superchargeur contre 5 pour les autres acteurs, la congestion aux Superchargeurs Tesla n’est que très rarement un sujet de préoccupation. Nous avons déjà fait l’expérience de stations Ionity surchargées durant les vacances de Pâques, et la situation sera probablement encore pire cet été.

Cependant, les Superchargeurs Tesla n’ont pas que des avantages, en particulier en termes de localisation. La bataille de la charge rapide sur autoroute semble avoir été perdue par Tesla, puisque l’écrasante majorité des Superchargeurs se trouvent plutôt sur des parkings de centre commerciaux ou hôtels, obligeant les conducteurs à sortir de l’autoroute pour atteindre la station.

Kia en recharge au superchargeur. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Il s’agit donc d’arbitrer. D’un côté, il y a le risque de trouver une station sur autoroute déjà remplie, et de perdre ainsi du temps avant de se brancher. De l’autre, il y a le choix de rouler jusqu’à un Superchargeur Tesla en dehors de l’autoroute, nécessitant un détour de parfois jusqu’à 10 minutes.

Lorsque vous planifiez votre trajet, pensez donc à vérifier si d’autres bornes de recharge sont disponibles avant ou après ce que vous propose le planificateur d’itinéraires, pour avoir un plan B. À l’approche du chargeur, vous pourrez vérifier via l’application mobile du réseau de recharge concerné (ou directement sur l’écran de votre voiture lorsque c’est possible) si une station est saturée ou non, et ainsi vous éviter une queue inutile.

Une bataille des prix remportée pour le moment par Tesla

Une des raisons pour lesquelles on peut s’attendre à avoir du monde sur les Superchargeurs Tesla, plus qu’ailleurs cet été, est tout simplement celle du coût. Pour faire simple, charger une voiture électrique sur le réseau propriétaire de Tesla est jusqu’à moitié moins cher qu’ailleurs en France.

Avec des prix avoisinant 0,40 €/kWh sans abonnement chez Tesla (autour de 0,30 €/kWh avec abonnement à 12,99 euros par mois), les autres géants de la charge rapide que sont Ionity (0,69 €/kWh), Fastned (0,59 €/kWh) ou encore Totalenergies (0,65 €/kWh) ne peuvent pas rivaliser.

Sur un trajet de 1 000 km au total, en estimant une consommation moyenne de 20 kWh/100 km, les économies réalisées chez Tesla sont conséquentes. Charger chez Ionity coûterait entre 98 et 138 euros — si vous avez l’abonnement Ionity Passport ou non —, contre seulement entre 60 et 80 euros chez Tesla.

Tesla offre donc à ce jour le réseau le plus dense et le plus fiable d’Europe, tout en gardant un prix imbattable. C’est tout naturellement que nous recommandons donc d’utiliser les Superchargeurs Tesla si leur localisation est acceptable pour vous. Cependant, il est probable que vous ne soyez pas seul à avoir cette idée, et que d’autres réseaux soient de ce fait moins congestionnés.

Quelques applications pour vous aider cet été

Enfin, pour éviter les mauvaises surprises sur la route, gardez en tête que la disponibilité en temps réel des bornes de recharge est la meilleure information que vous pouvez trouver pour ne pas être en galère au moment de recharger. Pensez donc bien à avoir de côté la panoplie d’applications mobiles utiles pour les électromobilistes, comme Chargemap et A Better Route Planner, qui permettent de voir en temps réel l’occupation de multiples réseaux.

Si malheureusement, vous êtes victimes de la congestion aux bornes de recharge, pas de panique : toutes les 2 à 5 minutes environ, une voiture libère une place de recharge. Perdre jusqu’à 30 minutes en attendant de pouvoir se brancher est donc possible, mais relativement improbable. Globalement, le nombre de bornes de recharge rapide a augmenté suffisamment pour faire face à la demande. Voilà un argument pour convaincre de plus en plus de personnes à passer à l’électrique.

