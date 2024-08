Lecture Zen Résumer l'article

La technologie des batteries évolue à une vitesse fulgurante. Le constructeur chinois Zeekr (du groupe Geely) installe désormais des batteries qui peuvent réaliser une recharge de 10 à 80 % en seulement 10 minutes.

Les records concernant les batteries de voitures électriques tombent à un rythme effréné. À peine un fabricant annonce-t-il des progrès substantiels sur le sujet, qu’un concurrent le supplante quelques semaines après. L’écart technologique entre les batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) et NMC (Nickel Manganèse Cobalt) tend par ailleurs à se réduire grâce aux innovations successives.

Cependant, il faut parfois distinguer ce qui est une annonce théorique de ce qui est effectivement déjà livrable aux clients. Ce qui n’était qu’une annonce en décembre 2023 pour Zeekr est devenue une réalité le 13 août avec les derniers lancements de la marque. Zeekr embarque dans son modèle 007 une nouvelle batterie LFP de 75 kWh aux capacités de recharge étonnantes.

Une recharge de 10 à 80 % en 10 minutes : un rêve devenu réalité

La berline Zeekr 007 est le premier modèle à embarquer cette batterie de 75 kWh, qui promet jusqu’à 688 km d’autonomie selon la norme chinoise, soit environ 585 km selon la norme WLTP estimée. Ce modèle est développé sur une plateforme 800V, ce qui contribue aux excellentes performances de recharge.

Cette batterie de nouvelle génération, baptisée « Golden Brick », a été développée en interne par l’équipe de recherche et développement de Zeekr. Elle repose sur une chimie LFP, comme les batteries Blade de BYD. Ce qui la distingue, c’est sa capacité à supporter une charge allant jusqu’à 5,5 C, alors que la génération précédente atteignait déjà 4,5 C. Cela se traduit par des vitesses de recharge en courant continu encore plus rapides. Pour la même capacité de batterie, Zeekr a réduit de près de 5 minutes le temps de recharge optimal : 10,5 minutes au lieu de 15 minutes auparavant.

La batterie de nouvelle génération. // Source : Zeekr

Zeekr ne communique pas en termes de puissance de recharge, mais plutôt en temps de recharge, ce qui brouille un peu les repères. Mais ces résultats semblent impressionnants :

10 à 80 % en 10,5 minutes, soit 482 kilomètres d’autonomie CLTC (environ 410 km selon la norme WLTP estimée) ;

5 minutes permettraient de récupérer 265 kilomètres d’autonomie CLTC (environ 225 km WLTP) ;

15 minutes ajouteraient 582 kilomètres d’autonomie CLTC (environ 495 km WLTP).

À titre de comparaison, les Hyundai Ioniq 5, équipées d’une batterie de 77 kWh et basées sur une plateforme 800V, nécessitent 18 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Ces résultats sont observables sur les bornes ultra-rapides de la marque. Il reste à voir comment ce modèle se comportera sur d’autres bornes ultra-rapides de plus de 350 kW.

Des performances correctes même par grand froid

Les équipes de Zeekr ont amélioré le système de gestion de la batterie (BMS). Cette partie électronique, qui gère la recharge homogène des batteries, est souvent la raison pour laquelle certaines marques sont à la traîne en matière de puissance de recharge.

Dans ce cas précis, Zeekr a travaillé sur la gestion électronique pour assurer une recharge rapide, même dans des conditions difficiles. Zeekr indique que par -10°C, cette batterie LFP peut tout de même passer de 10 à 80 % en 30 minutes. Bien que cela soit nettement moins rapide que dans une plage de température idéale, cela représente tout de même un progrès notable, car les batteries LFP ont encore des difficultés à fonctionner efficacement par grand froid. Ces résultats sont en tout cas très encourageants.

Il demeure quelques questions sans réponse : ce modèle (avec cette batterie) sera-t-il disponible en Europe prochainement ? Cette batterie pourrait-elle aussi équiper d’autres marques du groupe Geely (Volvo, Polestar, Lotus) ? Pour l’instant, ce modèle n’est commercialisé qu’en Chine.

