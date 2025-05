Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La troisième génération de vélos électriques de Lidl baisse déjà son prix. Le Crivit Y.3 et X.3, parfaits pour circuler en ville, sont en ce moment 500 € moins chers.

Lidl a récemment lancé une nouvelle gamme de vélos électriques abordables et de qualité. Les VAE X.3 et Y.3, au cadre respectivement fermé et ouvert, sont dotés d’une transmission Shimano à 9 vitesses. L’enseigne frappe fort avec des modèles de vélos de qualité à des prix concurrentiels, qui n’ont rien à envier aux fabricants les plus connus.

Le vélo électrique Crivit X.3 est normalement vendu 1 699 €. Le modèle avec transmission Shimano est actuellement au prix de 1 199 € sur le site de Lidl.

Le vélo électrique Crivit Y.3 avec transmission Shimano, habituellement vendu 1 699 €, est en ce moment proposé au prix de 1 199 € sur le site de Lidl.

C’est quoi, ces VAE de Lidl ?

Le Crivit est un vélo électrique au design convenu. Vous passerez plutôt inaperçu avec le VAE de Lidl, mais l’essentiel ne réside pas dans son style. Le VAE, d’un poids de 23 kg, convient parfaitement pour des personnes entre 160 et 190 cm. Il existe en deux modèles : un avec cadre fermé (X.3) et l’autre avec un cadre ouvert (Y.3). Le premier offre plus de rigidité au vélo, tandis que le cadre bas et ouvert est plus simple à enjamber. Les deux modèles possèdent une bonne ergonomie générale et sont très agréables à conduire.

Le Crivit embarque des pneus de 27,5 pouces et offre une bonne adhérence sur l’asphalte. La selle Crivit possède un bon confort d’assise et permet d’encaisser les chocs sans trop les ressentir. Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 à avant et arrière sont un peu secs et demandent un petit temps d’adaptation avant d’être parfaitement à l’aise.

À ce prix, ce vélo électrique est-il une bonne affaire ?

Un vélo électrique de cette qualité à moins de 1 200 €, c’est une bonne affaire. Le moteur Mivice M080 au couple de 40 Nm est logé dans le moyeu arrière. Il possède une puissance de 250, suffisante pour rouler en ville et grimper quelques côtes. La transmission à 9 vitesses avec un dérailleur Shimano ajoute de la polyvalence. Trois niveaux d’assistance sont présents pour adapter et optimiser l’assistance. Niveau autonomie, la batterie de 355 Wh permet jusqu’à 100 km de trajet en mode Éco. En mode Boost, le mode d’assistance maximal, les VAE de Lidl vous conduiront moins loin. Comptez 3,5 h de temps de charge.

Enfin, les Crivit s’accompagnent de plusieurs équipements dont un porte-bagages, une sonnette, un garde-boue, des lumières intégrées et des réflecteurs sur les pédales ainsi qu’un écran LED.

Les points à retenir sur ces VAE de LIDL :

Parfaits pour rouler en ville

Une bonne autonomie jusqu’à 100 km

Un équipement complet

