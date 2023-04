Elon Musk a sorti la panoplie de superlatifs pour aborder le Cybertruck. En attendant, cela ne cache pas que les premières livraisons sont encore un peu retardées.

On ne compte plus les retards cumulés sur le Cybertruck. Le modèle annoncé en 2019 était initialement attendu pour 2020, un délai intenable. Fin janvier 2023, le pickup révolutionnaire de Tesla était prévu pour entrer en production pour cet été. Il vient encore d’être décalé à la fin du troisième trimestre, enfin accompagné d’un « je l’espère » d’Elon Musk, lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2023. Ce qui signifie concrètement que cela pourrait être encore décalé à plus tard.

C’est seulement avec la fête accompagnant la livraison des premiers exemplaires produits que la fiche technique définitive du modèle sera connue, ainsi que sa gamme de prix selon les grilles actualisées. En attendant, on doit se contenter des superlatifs qu’Elon Musk utilise pour aborder le sujet du pickup tant attendu sur le marché américain.

Elon Musk survend le Cybertruck, au risque de décevoir

Un bon produit se vend normalement de lui-même. Si la fiche technique et les compétences du modèle sont au-delà de la norme et des attentes des clients, il n’y a pas besoin d’en faire des tonnes pour le présenter.

Tesla Cybertruck de pré-production. // Source : Tesla

Le fait qu’Elon Musk déploie autant d’énergie pour encenser le modèle commence à faire douter. Elon Musk qualifie ainsi le Cybertruck :

« C’est un excellent produit. »

« À mon avis, il s’agit d’un produit fantastique, digne d’être au panthéon. » (« hall of famer » en anglais)

« Il s’agit d’un produit incroyable, d’un produit de renommée mondiale. »

« Un produit comme celui-ci n’arrive qu’une fois de temps en temps. »

En seulement deux prises de parole, Elon Musk semble en faire un peu trop. Il parait particulièrement fier de son pickup, qui n’est pour le moment que dans sa phase Alpha d’assemblage de modèles de test. À vouloir le décrire comme un véhicule incroyable, il crée actuellement des attentes fortes pour ses plus fervents fans. Il s’expose ainsi à de vives critiques si les premiers clients ne partagent pas son avis. Ce n’est pas comme si Elon Musk savait que les clients Tesla peuvent être autant ultra-enthousiastes que parfaitement impitoyables dans leurs critiques, s’ils sont déçus.

La stratégie de communication d’Elon Musk est à double tranchant. Elle ne va pas vraiment rassurer les investisseurs et analystes, qui ne se font pas leurrer par si peu. Il va au mieux créer des attentes élevées auprès de ses fans.

À quoi s’attendre lors de l’événement de livraison du Tesla Cybertruck ?

Les premières livraisons sont mises en scène par Tesla sous la forme d’un show à l’américaine. Le dernier événement de ce type était pour la remise des clés des premiers Tesla Semi. Il y en a eu également pour les Model Y et 3 quelques années plus tôt. C’est devenu l’un des rituels de Tesla.

Tesla Semi Delivery Event avec Elon Musk. // Source : Tesla

Quelques clients triés sur le volet sont invités à prendre possession de leur nouveau véhicule à l’occasion de l’événement, qui devient une fête. Tesla organisera probablement une présentation assez complète des capacités de l’engin : performances d’accélération, franchissement, tractage…

Le lancement (chaotique) du projet Cybertruck a eu lieu en 2019. En dehors de l’allure générale, il ne reste plus grand-chose de commun entre le concept présenté et le véhicule qui sera livré. Elon Musk a souhaité ajouter des fonctionnalités, comme le fait d’être amphibie, mais il peut parfaitement en avoir supprimé certaines. C’est ce que l’on attend de découvrir.

Elon Musk devant les vitres cassées de son CyberTruck en 2019. // Source : YouTube/Tesla/TheVerge

Après l’événement qui officialise le début des livraisons, les détenteurs de bons de commande américains vont rapidement recevoir une mise à jour des spécifications et des prix. Pour ceux qui maintiendront leur commande, il faudra toutefois s’armer de patience. Même si l’événement se déroule bien en fin du troisième trimestre, comme l’estime désormais Elon Musk, il faudra encore plusieurs mois avant que la production accélère suffisamment pour répondre à la demande. Ce n’est prévu que pour 2024, et la majorité des clients ne recevront probablement rien avant 2025, voire 2026.

