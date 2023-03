Tesla promeut deux options d’assistance à la conduite, en plus de son Autopilot de série. Faut-il les acheter en France ?

Tesla est bien connu pour ses assistances à la conduite, certains imaginant même que ce sont des véhicules quasiment autonomes. La réalité est bien différente, avec trois niveaux différents proposés en France : l’Autopilot de série, gratuit, ainsi que deux options payantes.

La première est l’Autopilot amélioré, et la seconde la capacité de conduite entièrement autonome. Voyons ensemble ce qui se cache en réalité derrière ces dénominations commerciales. Y a-t-il un intérêt à acheter l’une ou l’autre de ces onéreuses options ?

L’Autopilot de Tesla, gratuit

Tout d’abord, il est important de rappeler ce qui est à ce jour inclus de série sur les véhicules de la marque Tesla. Bien que son nom soit soumis à polémique, l’Autopilot équipant actuellement les Tesla apporte en substance deux fonctions :

Le régulateur de vitesse adaptatif ;

L’assistance au maintien de cap.

Cet Autopilot n’est alors, ni plus ni moins, qu’une assistance à la conduite autonome de niveau 2, impliquant une responsabilité totale du conducteur. De plus, la personne derrière le volant doit être en capacité de reprendre le contrôle à tout moment, en cas de situation non gérée.

Si l’autopilot des avions permet aux pilotes de dormir tranquillement, celui de Tesla est tout sauf prévu pour cela. Il est donc important de faire la différence entre la réalité et ce que suggère son appellation.

La page dédiée à l’autopilot sur le site de Tesla. // Source : Capture d’écran Tesla

Outre ces assistances à la conduite, certaines fonctionnalités liées à la sécurité font partie de l’Autopilot du constructeur. Le freinage d’urgence automatique, l’avertissement de collision latérale et frontale, ou encore les feux de route automatiques sont autant de fonctionnalités disponibles sans surcoût.

Enfin, avant de considérer ce qui est disponible en option, gardez à l’esprit que l’Autopilot de Tesla contrôle fréquemment la présence du conducteur à l’aide de la caméra intérieure et de capteurs sur le volant. Il est de ce fait impossible de laisser la voiture conduire totalement à sa place, sans prêter attention à la route.

Un Autopilot amélioré, débordant de promesses

Pour aller plus loin que l’Autopilot de série, Tesla propose pour 3 800 euros un Autopilot amélioré, ajoutant différentes fonctionnalités :

Navigation en Autopilot ;

Changement de voie auto ;

Parking auto ;

Sortie auto ;

Sortie auto intelligente.

Sous ces petits noms, se cachent parfois une addition très utile à la dotation de série, et d’autres fois un gadget qui ne sera pas utilisé plus d’une fois.

Quelques fonctionnalités liées à l’autopilot amélioré de Tesla. // Source : Capture d’écran Tesla

La sortie auto intelligente, un gadget

Commençons par ce qui est complètement gadget : la sortie auto intelligente. En théorie, en appuyant sur un bouton de l’application Tesla, votre voiture vient à votre rencontre lorsqu’elle est garée. Concrètement, à cause de limitations réglementaires en Europe, il faut être à proximité du véhicule (connecté en Bluetooth), et le véhicule ne peut parcourir plus d’une dizaine de mètres avant de s’arrêter.

Pour la première fois depuis le jour où c'est sorti, j'ai retenté smart summon. Utilité autour de 1/200. pic.twitter.com/lCY1kdOVl1 — Bob Jouy (@bobjouy) May 21, 2020

Ainsi, n’imaginez pas que votre Tesla Model 3 flambant neuve va venir à votre rencontre en sortant du supermarché. Aux États-Unis, cela est possible (bien que le fonctionnement global laisse encore à désirer), mais pas chez nous.

La sortie auto, plutôt utile

La sortie auto, elle, est bien fonctionnelle, et permet en substance d’avancer ou reculer de quelques mètres votre Tesla. Pour que cela fonctionne, il faut là encore être à proximité du véhicule. Les cas d’usage classiques sont, par exemple, une sortie de garage étroite, ou bien le besoin d’avancer le véhicule d’une place de parking pour ouvrir les portes plus confortablement.

Le parking auto, encore limité

Le parking auto fait ce que son nom sous-entend, à savoir garer la voiture automatiquement, dans certaines circonstances bien particulières. Le — très lent — stationnement en bataille ou en créneau est possible, mais les limitations sont assez importantes encore à ce jour. Cette petite démonstration de 2018 n’a malheureusement pas vieilli d’un poil : le véhicule se comporte aujourd’hui de la même manière.

Le changement de voie auto, la seule plus-value

La fonctionnalité phare de l’Autopilot amélioré, et celle pour laquelle beaucoup vont éventuellement payer les 3 800 euros demandés, est le changement de voie auto. Là encore, vous aurez sans doute deviné ce que cela permet rien qu’en lisant le nom. Une rapide démonstration vous apportera plus de précisions sur son fonctionnement. Mais, en l’état actuel des choses, il permet de changer de voie à votre place sur les routes à accès limité (voies rapides, autoroutes, périphériques) dès lors que vous enclenchez le clignotant.

Quelques astuces concernant l'Autopilot, notamment pour le changement de voie automatique, et comment tenir le volant pour ne pas être embêté. pic.twitter.com/3OD670bvSn — Bob Jouy (@bobjouy) March 28, 2021

En pratique, cela évite d’entendre le bruit lié à l’activation et à la désactivation de l’Autopilot lorsque l’on doit changer de voie. Sur autoroute, ce changement de voie automatique est donc un allié intéressant, bien que certaines limitations apparaissent rapidement. Dès lors que le trafic est dense, le véhicule refusera de changer de voie, vous obligeant alors à reprendre la main.

La navigation en Autopilot, prometteuse

Enfin, la navigation en Autopilot est là pour vous donner un aperçu de ce que peut être une conduite automatisée sur voie rapide : les changements de voie sont suggérés par votre Tesla (pour dépasser d’autres véhicules ou suivre un itinéraire), et les sorties d’autoroutes peuvent être négociées de manière assistée également.

Tesla Vision participe encore plus à la confusion

Toutes les fonctionnalités décrites ci-avant correspondent à la promesse actuelle de Tesla sur l’Autopilot amélioré. Tout était fonctionnel jusqu’à la disparition des capteurs à ultrasons des véhicules, mais sur une Tesla neuve, ce n’est plus vraiment le cas.

Le constructeur s’est d’ailleurs permis de rédiger une page sur son site pour expliciter tout cela, comme vous pouvez le lire ci-dessous.

Précisions au sujet de Tesla Vision. // Source : Capture d’écran Tesla

Tesla commence son explication en mentionnant que la période de transition sera courte. Pourtant, cela dure depuis le mois de septembre 2022, soit depuis environ six mois.

À ce jour donc, rien n’a évolué. Si vous payez l’Autopilot amélioré à 3 800 euros aujourd’hui sur votre Tesla neuve, vous n’aurez pour ainsi dire qu’un changement de voie semi-automatique. Ce que vous achetez est en réalité une promesse faite par Tesla sur la disponibilité future d’autres fonctionnalités. Nous allons voir que ce n’est pas la seule promesse à vendre de la part de la firme américaine.

Capacité de conduite entièrement autonome : un surcoût injustifié

Si débourser 3 800 euros pour un Autopilot amélioré ne vous a pas convaincu, vous vous laisserez peut-être tenter par la fameuse capacité de conduite entièrement autonome à 7 500 euros. Tesla différencie les deux options sur son configurateur en ligne, en récapitulant les fonctionnalités comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous.

Les deux options d’assistances à la conduite de Tesla disponibles en France. // Source : Capture d’écran Tesla

La capacité de conduite entièrement autonome reprend donc tout ce qui est disponible avec l’Autopilot amélioré, et lui ajoute une seule fonctionnalité actuellement : la réaction aux feux de signalisation et aux panneaux stop.

Si vous utilisez le régulateur de vitesse adaptatif ou l’assistance au maintien de cap, lorsqu’un feu tricolore ou un panneau stop est visible, votre Tesla va s’arrêter. Si vous n’êtes que partiellement impressionné par ce que Tesla propose pour 3 700 euros de plus que l’Autopilot amélioré, ce n’est pas ce qui suit qui va finir de vous convaincre : votre Tesla va s’arrêter, peu importe la couleur du feu.

Vous avez bien lu. Si vous utilisez le régulateur de vitesse adaptatif et que le feu tricolore est au vert, la voiture va aller jusqu’à l’arrêt complet si vous ne faites aucune action manuelle (accélérer ou valider la couleur du feu à l’aide d’un appui sur le commodo).

En réalité, cette capacité de conduite entièrement autonome est disponible sous l’appellation FSD bêta aux États-Unis (FSD pour Full Self-Driving). Elle offre des fonctionnalités bien différentes, mais en l’état actuel des choses en France, c’est vraiment un surcoût injustifié.

Un problème de taille pour les propriétaires de Tesla en France

L’achat de l’option capacité de conduite entièrement autonome en France est donc bien un pari sur une éventuelle disponibilité du FSD bêta dans nos contrées. Ce pari à 7 500 euros est un problème pour beaucoup de possesseurs de Tesla depuis quelques années.

Cet achat est lié au véhicule, et non pas au compte Tesla du propriétaire. Ainsi, les personnes ayant acheté en 2020 pour 7 500 euros la capacité de conduite entièrement autonome n’ont toujours pas pu en profiter. Si elles revendent leur véhicule et décident de racheter une autre Tesla, il faudra repasser à la caisse une seconde fois pour la même option (qui n’est pour le moment toujours pas plus utile).

Fonctionnalités Autopilot. // Source : Capture du site Tesla

De l’autre côté de l’Atlantique, il existe un abonnement mensuel à 200 dollars hors taxe pour disposer de la capacité de conduite entièrement autonome. Ceci permet d’en profiter quelques mois au besoin, sans pour autant se voir amputé de 7 500 euros. Malheureusement, ce n’est pas disponible sur le vieux continent.

L’arrivée de Tesla Vision trop précipitamment a rendu moins attractive l’option Autopilot amélioré. En l’état, seul le changement de voie auto est fonctionnel, et il est difficile de justifier cet ajout pour 3 800 euros.

En conclusion, quelles options faut-il choisir sur sa Tesla ?

Notre recommandation serait plutôt de patienter le temps que Tesla Vision permette de retrouver les fonctionnalités complètes de l’option, car le risque de dépenser de l’argent sans jamais voir arriver les fonctionnalités promises est bien réel.

Concernant la capacité de conduite entièrement autonome, c’est bien plus simple : il n’existe pas de cas aujourd’hui justifiant cet achat. Nul ne peut savoir la date à laquelle le FSD bêta sera proposé en Europe, et rappelons à toutes fins utiles que ces options logicielles sont disponibles après livraison.

Si vous prenez possession de votre Tesla avec uniquement l’Autopilot de série, vous pouvez, en quelques clics sur l’application mobile, mettre à niveau votre véhicule moyennant les 3 800 ou 7 500 euros demandés à ce jour.

Enfin, en cas d’augmentation de prix de ces options comme cela a déjà été le cas, Tesla prévient quelques jours avant pour permettre aux indécis de franchir le pas avant que le tarif n’augmente. Il sera donc toujours temps d’acheter l’option de votre choix au tarif actuel.

