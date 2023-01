Volkswagen n’a pas encore diffusé beaucoup d’informations sur la nouvelle ID. 7, mais deux bonnes nouvelles se cachent déjà dans les premières annonces.

À l’occasion du CES de Las Vegas, organisé du 5 au 8 janvier 2023, Volkswagen en dévoile un peu plus sur la prochaine berline électrique ID.7. La voiture est présentée avec une peinture camouflage électroluminescente. Cependant, ce n’est pas ce qu’il faut réellement retenir de cette première apparition publique de la grande berline. Deux choses attirent toutefois notre attention : une autonomie annoncée de 700 km wltp ainsi qu’une évolution notable du tableau (ou planche) de bord et l’infodivertissement embarqué.

Il faudra par contre attendre le second trimestre 2023 pour découvrir la version définitive de l’ID.7. C’est-à-dire, sans son camouflage et avec toutes les données techniques pour la commercialisation.

Plusieurs évolutions au niveau de la planche de bord de l’ID.7

Avec l’ID.7, Volkswagen change enfin la présentation de sa planche de bord. De l’ID.3 à l’ID.5, tous les modèles de la gamme électrique se retrouvaient avec le même intérieur à l’ergonomie et au style un peu clivant. Avec sa grande berline, Volkswagen revient à un intérieur plus conventionnel — même si l’on remarque rapidement que l’esprit reste quand même assez proche des autres modèles de la gamme.

L’intérieur blanc rappelle les autres modèles ID. // Source : Volkswagen

Premier changement visible : l’écran d’infodivertissement est plus grand, il fait désormais 15 pouces. Autre changement de taille, les informations concernant le chauffage et la climatisation restent visibles et accessibles en permanence. D’autres raccourcis font leur apparition en haut de l’écran, ce qui devrait faciliter la navigation entre les différentes fonctions du véhicule. L’interface des autres modèles ID n’est vraiment pas le plus abouti en la matière. Volkswagen semble avoir écouté les remarques de ses clients pour faire évoluer son modèle le plus haut de gamme.

L’écran présentant les vitesses est de nouveau intégré à la planche de bord, ce qui nous rappelle un peu l’intégration dans le Skoda Enyaq iV. Le gros commodo de levier de vitesse disparait par la même occasion, enfin !

Un dernier élément évolue significativement : la climatisation et son système de réglage. Volkswagen reprend un système de climatisation assez semblable à ce que propose Tesla. Plus de réglages manuels, mais des réglages via l’écran central ou par commande vocale. La fonction « Smart Air Vents » se veut plus intelligente et plus efficace pour chauffer ou refroidir l’habitacle.

Nouvelle climatisation de l’ID.7 avec des flux d’air contrôlés numériquement. // Source : Volkswagen

Jusqu’à 700 km d’autonomie pour l’ID.7

L’aérodynamisme de cette grande berline n’explique pas à elle seule un gain d’autonomie aussi important, flirtant avec les 700 km wltp selon les premières données communiquées par la marque.

Volkswagen ID.7 sur la route. // Source : Volkswagen

Il est probable que ce modèle intègre plus que la capacité habituelle des batteries de 77 kWh des autres modèles de la gamme ID. Il faudra attendre encore quelques mois pour en savoir plus sur les caractéristiques définitives de ce modèle, qui viendra se positionner en haut de gamme ID.

Entre les premières images du concept ID. Aero et cette version camouflée de l’ID.7, on peut déjà se faire une idée de ce que nous réserve le modèle à venir. Sera-t-il toutefois assez abouti pour venir concurrencer la Tesla Model S ? Cela reste encore à découvrir.