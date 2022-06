ID. Aero est un concept car qui s’adresse prioritairement au marché chinois, qui est particulièrement friand des grandes berlines. Une version européenne devrait également être disponible ultérieurement.

Volkswagen profite du dynamisme du marché chinois sur la voiture électrique pour y présenter ce 27 juin 2022 un nouveau concept nommé ID. Aero. Ce futur nouveau modèle prend les traits d’une grande berline électrique d’environ 5 m de long et avec un positionnement plutôt haut de gamme. Il faudra cependant attendre 2023 pour en connaître les lignes définitives et le positionnement.

Volkswagen ID. Aero est d’abord pensé pour répondre à la demande chinoise. Il y sera normalement commercialisé au second semestre 2023. L’Europe ne sera pas pour autant oubliée, car ID. Aero rejoindra aussi fin 2023 la gamme ID sur notre continent, avec une production localisée dans l’usine allemande d’Emden.

Nouvelle démonstration de la modularité de la plateforme MEB

Derrière ce nouveau concept qui rejoint la gamme ID, on retrouve toujours la plateforme modulaire nommée MEB. Tous les membres de la famille ID, d’ID.3 à ID. Buzz, partagent cette même plateforme technique. Ce qui laisse déjà quelques idées des proportions que prendra cette grande berline d’approximativement 5 mètres de long. Vu les dimensions, ce modèle peut se présenter comme la remplaçante de la Passat ou carrément de la Phaeton, mais avec un design très différent de ses ancêtres thermiques.

Profil du concept VW ID. Aero // Source : Volkswagen

Le concept ID. Aero, comme la future ID.6/7, fera monter en gamme les possibilités de cette plateforme MEB, qui semble dès à présent offrir une bonne rentabilité au constructeur allemand.

Pour le moment, Volkswagen ne communique pas plus d’indications sur la fiche technique. On sait juste que le modèle va s’appuyer sur la batterie de 77 kWh pour offrir une autonomie de 620 km wltp. On peut imaginer, sans prendre grands risques de se tromper, que ce futur modèle sera équipé a minima de la motorisation de 150 kW (204 ch), et très certainement de la version de 220 kW (299 ch) équipant actuellement les versions GTX.

3/4arrière du Volkswagen concept ID. Aero // Source : Volskwagen

Le modèle disposera également de toutes les aides à la conduite développées pour la gamme ID. Il vise à offrir au marché chinois un véhicule qui pourra profiter d’une conduite semi-autonome avancée.

Un design particulièrement épuré

Dans l’esprit de la gamme ID, ce nouveau concept ID. Aero offre des lignes très pures, à l’exception peut-être du bouclier avant un peu chargé. Un aérodynamisme encore plus travaillé abaisse le coefficient de traînée à 0,23, ce qui permet de contribuer à la bonne autonomie annoncée pour cette grande, et probablement lourde, berline.

Volkswagen concept ID. Aero // Source : Volkswagen

Il faudra attendre la version définitivement pour voir si le constructeur conservera les poignées de porte affleurantes comme sur son concept. Il est fort probable que la marque bascule sur les poignées déjà utilisées sur les autres modèles de la gamme ID par souci de rentabilité.

En tout cas, le concept présenté par Volkswagen semble très proche d’un modèle de production. En dehors de son nom, qui pourrait évoluer, et de son design intérieur, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises lorsque l’ouverture de sa commercialisation sera communiquée par le constructeur avec le modèle définitif.