Citroën lance une nouvelle déclinaison de son Ami. Nommée Citroën My Ami Tonic, cette finition se place comme le nouveau haut de gamme de l’engin de mobilité électrique du constructeur français.

Citroën a trouvé un filon inespéré avec son engin électrique sans permis nommé Ami, le constructeur entend bien en profiter au maximum. C’est donc avec le lancement d’une nouvelle finition, portant le nom de My Ami Tonic, que Citroën attaque la rentrée en ce 1er septembre 2022. Une nouvelle déclinaison qui est quand même facturée 8 990 € (avant bonus).

Citroën a déjà vendu plus de 23 500 Ami en Europe. La marque compte bien relancer un peu l’attention sur son modèle avec cette nouvelle déclinaison, après le succès de l’édition limitée My Ami Buggy.

L’Ami a à peine quelques nouveautés esthétiques

On ne pourra pas enlever à Citroën qu’ils sont passés maîtres dans l’art de vendre des stickers et quelques plastiques colorés à prix d’or. Cette finition Tonic est quand même facturée 1 200 € de plus que la version de base…

Citroën Ami Tonic // Source : Citroën

Pour ce tarif, vous avez droit non pas à une, mais à deux couleurs que l’on retrouve par touche sur le modèle. Vous aurez un peu de kaki, repris de l’édition limitée Ami Buggy, et un peu de jaune flash, emprunté à la déclinaison allemande badgée Opel, ainsi qu’à l’Ami Buggy également.

Cette nouvelle finition affiche quand même quelques détails qui la différencient des autres versions, au-delà des stickers : enjoliveurs de phares, arches de roue, barres de toit (esthétiques uniquement).

À l’intérieur, le modèle sera équipé des principaux petits accessoires, colorés selon la finition, qui sont utiles pour cet engin : crochet pour sac, bacs de rangement, pince pour smartphone, filet de séparation…

Intérieur Citroën Ami Tonic // Source : Citroën

Mais aucune nouveauté technique

C’est probablement le point négatif avec Citroën Ami. Le constructeur a bien entendu corrigé plusieurs problèmes de jeunesse du modèle, mais il n’y a pas eu d’évolutions plus visibles.

Citroën Ami affiche toujours sa puissance de 8 ch (6 kW) et son autonomie de 75 km avec sa batterie de 5,5 kWh. Le modèle 100 % électrique offre son plus beau 0 à 45 km/h (sa vitesse maximum) en 10 secondes. L’engin se recharge toujours en moins de 3 h sur une prise de courant standard.

Un prix en hausse sur toute la gamme

Au lancement de Citroën Ami, le modèle de base était affiché à 6 900 € pour un paiement comptant. Avec le bonus écologique, il était accessible dès 6 000 €.

Désormais, le modèle d’entrée de gamme d’Ami est facturé 7 790 €, soit une hausse de 13 % de son tarif de base en 2 ans.

Voici les différents tarifs de la gamme Ami actuelle :

Ami Ami : 7 790 €

My Ami Orange / Blue / Gray : 8 190 €

My Ami Pop : 8 690 €

My Ami Tonic : 8 990 €

Malgré un tarif en hausse, Citroën Ami attire toujours les clients. Les délais de livraison sont d’ailleurs particulièrement longs, n’imaginez pas recevoir votre Ami avant 2023.