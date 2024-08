Lecture Zen Résumer l'article

Citroën peut encore souffler un moment : la Dongfeng Nammi Box ne devrait pas arriver sur le marché français immédiatement. Toutefois, ce nouveau modèle électrique à moins de 25 000 € pourrait mettre quelques bâtons dans les roues du groupe Stellantis.

Le constructeur chinois Dongfeng n’est pas tout à fait un nom inconnu dans la sphère automobile. C’est l’un des plus anciens constructeurs du pays, qui a établi de nombreuses coentreprises pour la production de marques européennes en Chine, dont l’ancien groupe PSA (Peugeot). Comme beaucoup de groupes chinois, Dongfeng convoite désormais l’Europe, mais n’y a pas encore installé de siège ou de filiale. La marque travaille avec des importateurs locaux pour s’implanter dans quelques pays. C’est notamment déjà le cas en Suisse et en Espagne, mais Donfgeng compte bien s’étendre à d’autres pays européens et envisage même d’y avoir une usine.

Le modèle qui a attiré l’attention de nos confrères d’Autocar.co.uk ce 19 août 2024 est une voiture électrique destinée à un marché très grand public. La Dongfeng Nammi Box a des performances comparables à la Citroën ë-C3, avec un style et un intérieur bien plus soignés.

Un modèle à partir de 21 990 € en Europe ?

La Dongfeng Nammi Box s’apprête à faire ses premiers tours de roue en Suisse. Il s’agit d’une voiture électrique de 4,02 m, comme la Citroën ë-C3. Le modèle est équipé d’un petit moteur de 70 kW (95 ch) associé à une batterie LFP de 42,3 kWh. L’autonomie annoncée est de 310 km wltp. Là encore, que ce soit au niveau de la motorisation ou de l’autonomie, c’est véritablement la concurrente directe de la Citroën e-C3, mais également des cousines comme Fiat Grande Panda.

Dongfeng Nammi Box ressemble un peu aux nouvelles Smart. // Source : Dongfeng Nammi

Les Suisses peuvent commander cette Box à partir de 21 990 francs suisses (soit environ 23 000 € au taux de change actuel). Le prix européen devrait également être de 21 990 €, selon les annonces réalisées par la marque un peu plus tôt dans l’année lors d’un événement en Espagne.

Bien que les performances soient limitées pour rendre la voiture abordable, les images de l’intérieur (fournies par la marque) montrent un écart significatif avec ce qui est proposé par le groupe Stellantis. C’est à ce niveau-là que le bât blesse : la voiture n’apparaît pas spécialement cheap, en tout cas pas comme une Dacia Spring ou une Citroën ë-C3.

Intérieur de la Dongfeng Nammi Box. // Source : Dongfeng Nammi

Il sera donc particulièrement intéressant de voir comment Stellantis positionnera le tarif de la Leapmotor T03. Cet autre concurrent chinois, sur le segment des citadines, devrait aussi jouer sur la même gamme de prix.

Aucun délai prévu pour une commercialisation en France

Dongfeng n’a pas encore de revendeurs en France, la commercialisation n’est de ce fait pas à l’ordre du jour chez nous. Il est même possible que la France ne soit pas un des marchés prioritaires pour la marque. C’est dommage, car cette Dongfeng Nammi Box pourrait être intéressante sur le papier, même s’il faut encore la tester pour en juger.

Il faudra tout de même suivre les évolutions de Dongfeng en Europe. Le gouvernement italien est en train de convaincre le groupe chinois d’ouvrir une usine en Italie. Cela pourrait précipiter le développement du réseau commercial dans les différents pays européens, pour assurer des volumes de ventes à la marque.

Il reste à voir si Dongfeng choisira de fabriquer en Europe uniquement les modèles plus haut de gamme de sa marque Voyah, qui n’ont quasi aucune chance de percer à cause de leur prix, ou si la marque déploiera l’artillerie lourde en incluant également des modèles d’entrée de gamme qui pourraient enfin secouer le marché de la voiture électrique.

L’arrivée de nouvelles marques chinoises en Europe fait grincer des dents, mais pourrait bien bousculer un peu les ventes de voitures électriques. Une tendance à suivre dans notre newsletter Watt Else.

