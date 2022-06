Le concept de Citroën AMI Buggy devient réalité l’espace d’une vente de 50 modèles en série ultra limitée sur son site internet. Il n’y en aura clairement pas pour tout le monde.

C’est une édition limitée et très spéciale qui ne va pas passer inaperçu parmi les fans de Citroën AMI. Citroën ose décliner l’AMI en s’inspirant du concept AMI Buggy que la marque nous avait fait découvrir en décembre dernier. Malgré un tarif plutôt salé, ce futur collector de la mobilité va sûrement se vendre en quelques minutes.

Nous avions eu l’occasion de croiser le concept AMI Buggy sur le salon Rétromobile, et il ne laissait pas les visiteurs indifférents. Citroën va-t-il réussir son pari avec cette version ultra limitée ?

Quelques changements par rapport au concept Ami Buggy

Forcément, la série limitée s’assagit quelque peu par rapport au concept. Il n’y aura pas de pneumatiques 4×4, de grilles sur les feux ou de pare-buffle sur cette version homologuée pour la route. On perd également la rampe de phare et en partie les portes amovibles innovantes. Mais l’idée du concept est quand même assez bien retranscrite par quelques détails qui ont été conservés.

Citroën a conservé la teinte kaki et l’apport d’éléments de décors jaune à l’intérieur. Et même si l’on perd pas mal de caractéristiques de style à l’extérieur et à l’intérieur, cet AMI se différencie de la version actuellement commercialisée.

Citroën AMI Buggy // Source : Citroën

Citroën My Ami Buggy reste une version sans portes. Le système de portes amovibles, plutôt malin, du concept a par contre été remplacé par une structure tubulaire qui sert de garde corps pour sécuriser l’accès au véhicule.

Cette série spéciale s’équipe aussi d’un toit découvrable, à la façon d’une Méhari, qui était absent du concept. Cette nouveauté apporte un peu plus de fun et d’esprit de liberté à ce modèle atypique. C’est en tout cas la seule déclinaison d’AMI qui en dispose.

Les mêmes caractéristiques techniques

Cette version très spéciale ne subit pas de changements mécaniques. La base technique de Citroën AMI est conservée.

Il s’agit donc toujours d’un quadricycle léger à moteur de deux places, avec un moteur de 8 ch bridé à 45 km/h pour être accessible sans permis en France. La petite batterie lui donne toujours la même autonomie de 75 km, avec un modèle que l’on peut brancher sur une prise secteur classique 220V pour récupérer 100 % de la batterie en 3 heures.

Citroen AMI buggy série limitée // Source : Citroën

Une version très limitée, mais pas donnée

Si vous avez envie de vous laisser tenter par ce véhicule électrique, vraiment pas comme les autres, il vous faudra débourser la somme de 9 790 €. Une sacrée hausse par rapport aux versions de base de Citroën AMI , qui sont accessibles dès 7 390 €, un tarif qui a déjà grimpé par rapport aux prix de lancement du modèle sur le marché.

Site internet Citroën AMI // Source : Capture du site Citroën AMI

C’est le prix de l’exclusivité avec un modèle qui sera édité et numéroté à 50 exemplaires. Le modèle sera mis en vente sur le site internet de la marque à 12h le mardi 21 juin 2022 et quelque chose nous dit qu’ils ne vont pas rester en vente très longtemps.