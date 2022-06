La nouvelle génération d’Apple Plans va arriver en France. L’entreprise américaine vient de l’annoncer lors de la WWDC 2022.

On s’en doutait, c’est confirmé. Profitant de l’édition 2022 de la WWDC, qui se déroule à Cupertino dans son quartier général, Apple a confirmé l’arrivée de la nouvelle version de Plans (Maps) en France. En tout, 111 pays vont bénéficier bientôt de la mise à jour du service cartographique de l’entreprise américaine, dont la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.

Les onze territoires qui vont bénéficier du nouvel Apple Plans. // Source : Capture d’écran Numerama

Apple est d’ores et déjà en train de re-cartographier les grandes villes françaises avec sa voiture dédiée. Depuis le début du mois de juin, celle-ci circule à Nice. Cet effort va se poursuivre dans plusieurs agglomérations d’importance d’ici la mi-août, dont Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille ou encore Toulouse. En tout, une trentaine de localités va bénéficier de cette mise à jour.

Apple Plans affiche les pistes cyclables

Parmi les changements les plus importants qui arrivent avec le nouvel Apple Plans pour la France figurent les itinéraires empruntables à vélo — ainsi que par les autres moyens de transport à mobilité douce, comme les trottinettes. C’est un ajout majeur pour celles et ceux qui cherchent à se déplacer autrement que par la voiture ou les transports en commun

Apple Plans est la réponse de la firme de Cupertino à Google Street View. Lancé en 2012 initialement, le service a connu une refonte considérable en 2018 avec le but de passer par sa propre cartographie des voies de circulation — afin de ne pas dépendre d’une solution tierce. Mais, parti plus tardivement que Street View, Plans avait beaucoup de retard à rattraper.

Apple Plans nouvelle génération arrive en France ! // Source : Capture d’écran Numerama

Le fruit de ce travail va pouvoir se voir dans la métropole très bientôt. Outre le GPS pour les vélos, afin de savoir où sont les pistes cyclables, Plans va améliorer la navigation pour les véhicules à voitures , avec les limites de vitesse et la navigation voie par voie. Un meilleur itinéraire pour les piétons est aussi au programme, avec l’emploi de la réalité augmentée.

Apple Plans intègre aussi un service baptisé Look Around, qui reprend le concept de Google Street View. Cet outil permet de voir à quoi ressemble un lieu, depuis chez soi ou non, grâce à des panoramas, ce qui peut servir à faire un peu de repérage en avance. Et bien sûr, les cartes sont elles-mêmes bien plus précises, avec entre autres une présentation plus fine des bâtiments.

La WWDC 2022 a été l’occasion pour Apple de présenter plusieurs autres produits et services : iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, CarPlay, un nouveau MacBook Air.