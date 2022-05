Du 1er juin au 16 août, les véhicules de cartographie d’Apple vont faire le tour de la France métropolitaine. Quatre ans après la Californie, la France pourrait très rapidement bénéficier des nouvelles cartes plus précises d’Apple, avec Look Around, son concurrent de Google Street View.

Le nouvel Apple Plans ne devrait plus tarder à arriver en France. Déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Australie, en Allemagne et à Singapour, la nouvelle version de l’application de cartographie d’Apple, avec des routes façonnées par Apple, devrait prochainement être lancée sur les iPhone et iPad français. Après avoir déjà parcouru des milliers de kilomètres en France, Apple s’apprête à lancer une nouvelle tournée. C’est à Nice le mercredi 1er juin que la voiture Apple Plans devrait commencer sa dernière visite de pré-lancement.

Les dates de passage de la voiture Apple

Ville / Région Dates de collecte Nice 1er juin – 9 juin Corse 10 juin – 14 juin Toulon 10 juin – 16 juin Marseille 16 juin – 21 juin Montpellier 21 juin – 29 juin Perpignan 29 juin – 1er juillet Pau 29 juin – 1er juillet Toulouse 4 juillet – 8 juillet Bordeaux 8 juillet – 14 juillet La-Roche-sur-Yon 14 juillet – 15 juillet Poitiers 15 juillet – 18 juillet Clermont-Ferrand 18 juillet – 20 juillet Saint-Etienne 20 juillet – 25 juillet Lyon 25 juillet – 1er août Lille 25 juillet – 28 juillet Paris 25 juillet – 3 août Metz 3 août – 5 août Nancy 3 août – 5 août Rouens 5 août – 11 août Reims 5 août – 11 août Angers 8 août – 11 août Tours 8 août – 11 août Orleans 8 août – 11 août Dijon 8 août – 11 août Rennes 12 août – 16 août Le Havre 12 août – 16 août Caen 12 août – 16 août Nantes 12 août – 16 août Strasbourg 12 août – 16 août Mulhouse 12 août – 16 août Grenoble 12 août – 16 août

Quelles sont les nouveautés du nouvel Apple Plans ?

En 2018, six ans après le lancement compliqué de Plans (son système de cartographie maison, conséquence directe de sa rupture avec Google), Apple avait annoncé son intention de cartographier lui-même la planète.

Consciente qu’Apple Plans n’était pas à la hauteur de ses standards, la marque californienne a annoncé qu’elle allait concevoir ses propres cartes avec des services exclusifs, à la manière de Google Maps. Elle a alors déployé une flotte de véhicules équipés de caméras et de LiDAR pour créer une carte à partir de zéro. Un travail méticuleux, qui devrait lui offrir un service d’une très grande qualité à la fin.

Illustrations du nouvel Apple Plans, dans iOS 15. // Source : Apple

En plus de proposer des cartes beaucoup plus précises, le nouvel Apple Plans apporte quelques fonctions, comme :

Une meilleure représentation des bâtiments, grâce aux LiDAR qui scanne les zones où les voitures Apple passent.

Look Around, un service représenté par des jumelles, qui reprend le concept de Google Street View. Il permet de voir à quoi ressemble un lieu grâce à des panoramas.

Un GPS pour les vélos, fruit de la collecte d’Apple sur les pistes cyclables.

Un meilleur GPS pour les voitures, avec les limites de vitesse et la navigation voie par voie.

Un GPS piéton en réalité augmentée, qui permet d’utiliser la caméra de son iPhone pour recevoir des instructions de navigation avec des flèches.

Quand le nouvel Apple Plans sera-t-il disponible en France ?

Officiellement, Apple ne dit rien. Il y a néanmoins plusieurs indices qui nous laissent penser que le déploiement d’Apple Plans V2 est imminent. D’abord, depuis quelques jours, certains utilisateurs de l’application ont accès à quelques-unes des nouveautés des nouvelles cartes. Ce n’est pas le cas de l’auteur de cet article, mais son frère a bien accès à la représentation plus précise des bâtiments (mais pas aux autres nouveautés). Nos confrères d’iGeneration ont aussi remarqué que les limites de vitesse sur les routes françaises apparaissent depuis quelques jours sur Apple Plans.

La nouvelle carte, à droite, est apparue chez certains. Regardez les détails sur la Tour Eiffel. // Source : Captures Numerama

Le lancement de cette dernière tournée est peut-être lié au nouvel Apple Plans. Nous ne serions pas étonnés de voir Apple annoncer le lancement de son service de cartographie lundi 6 juin, lors de sa conférence WWDC. Si ce n’est pas le cas, on peut présumer que le service sera lancé à la rentrée, puisque la tournée des voitures Apple Plans s’arrête le 16 août. Quoi qu’il en soit, on se rapproche progressivement du lancement du service. La France est un des derniers pays de l’Europe de l’Ouest sans les cartes Apple. Enfin, précisons que, comme Google, Apple floute automatiquement les visages et les plaques d’immatriculation. Même si la voiture passe à côté de vous, vous ne devriez pas pouvoir diffuser votre plus belle grimace…