Selon Bloomberg, Apple a présenté à son conseil d’administration un prototype très avancé de son futur casque VR/AR. Généralement, quand Apple fait ça, le produit est sur le point d’être annoncé.

Quel est le point commun entre Arthur Levinson (Calico), James Bell (Boeing) et l’ancien vice-président américain Al Gore ? Selon un article de Bloomberg paru le 19 mai, ils ont tous pu découvrir le futur casque VR/AR d’Apple en avant-première, en tant que membre de son conseil d’administration.

Le conseil d’administration d’Apple en mai 2022. // Source : Apple

Bloomberg rapporte que la direction d’Apple, vraisemblablement par le biais de Tim Cook, lui aussi membre du conseil d’administration, a profité de sa dernière assemblée pour découvrir le casque. Bloomberg indique qu’Apple a pour habitude de présenter des produits en amont de leur commercialisation au conseil d’administration quand ils sont terminés. L’exemple de Siri est cité, montré « plusieurs semaines » avant son introduction en octobre 2011.

Une annonce immédiate ?

À quelques jours de la WWDC, une telle annonce relance les rumeurs sur la présentation du casque VR/AR d’Apple le 6 juin, à l’occasion de la conférence développeurs d’Apple. Cette date a longtemps été évoquée avant de devenir peu probable, Bloomberg croyant notamment qu’Apple préfèrerait rester prudent en annonçant son produit entre fin 2022 et début 2023. On continue de penser qu’Apple pourrait bel et bien montrer son casque dans les prochains jours, mais la réticence de Bloomberg a tendance à nous laisser penser que nous nous emballons sûrement. Des annonces sont possibles (notamment sur rOS, le système d’exploitation d’Apple dédié à la réalité augmentée), mais la présentation du casque est peu probable.

Le casque d’Apple devrait être un concurrent du futur Meta Quest Pro (Facebook). // Source : Louise Audry pour Numerama

À quoi va servir le casque d’Apple ?

L’utilité du premier casque VR/AR d’Apple est mystérieuse. Habituée à sortir des produits pour le grand public, conçus pour devenir d’immenses succès, Apple renierait son ADN avec un produit plus expérimental, surtout conçu pour tâter le terrain et préparer les expériences du futur. Le casque utiliserait des caméras pour répliquer la réalité dans une réalité virtuelle, un peu à la manière de ce que Facebook a promis avec son futur casque (ce qu’on appelle la réalité mixte). Son prix, au-dessus des 2 000 dollars, devrait aussi freiner pas mal de consommateurs. Ce produit a tout du kit de développement haut de gamme, en attendant l’arrivée de vraies lunettes de réalité augmentée à moyen terme.

Selon plusieurs sources, Apple aurait adapté toutes ses applications à son monde virtuel (Apple TV+, Apple Fitness+, iMessage, etc.). Le casque serait autonome et bénéficierait de la puissance d’une puce M1 spécialement améliorée, ce qui en ferait un des produits les plus intéressants du marché à son lancement. Encore faut-il que les développeurs proposent rapidement plein d’applications adaptées.