Il y avait bien un produit présenté durant le keynote lié à la WWDC 2022. Comme attendu, Apple a levé le voile sur le nouveau MacBook Air, doté de la puce M2 et d’un nouveau design.

Si la WWDC est un événement dédié aux développeurs et centré sur les nouveautés logicielles, Apple profite parfois de sa conférence inaugurale pour présenter des produits. À l’occasion de l’édition 2022, la firme de Cupertino a officialisé un nouveau MacBook Air, dont la principale évolution se trouve d’abord à l’intérieur.

Le MacBook Air de 2022 introduit effectivement la nouvelle puce maison, numérotée M2. Depuis plusieurs mois, Apple développe ses propres processeurs à architecture ARM, offrant des performances inouïes et des consommations ultra maîtrisées. Il apparaît logique qu’on passe déjà à la deuxième génération, par l’intermédiaire du pied gamme des MacBook (la catégorie la plus populaire).

Nul doute que la puce M2, qui promet plus de puissance et moins de consommation (+ 18 % en CPU, + 35 % en GPU), sera ensuite déclinée dans des versions plus évoluées (M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra) pour les autres ordinateurs.

Le nouveau MacBook Air avec un processeur M2 // Source : Capture d’écran Numerama

Apple passe au M2, avec le MacBook Air

Esthétiquement, le MacBook Air profite des dernières avancées constatées sur le MacBook Pro pour afficher un nouveau look. Cela passe par des bords affinés, et l’indispensable encoche qui peut-être masquée grâce au software. Néanmoins, le MacBook Air étant un ordinateur grand public, il n’hérite pas de toutes les connectiques de ses grands frères Pro 14 et 16 pouces (pas de port HDMI, par exemple). Il faut bien marquer la différence au sein du catalogue. MagSafe, le port de recharge aimanté, fera bien évidemment son grand retour — comme sur les derniers MacBook Pro. On dispose aussi de deux ports Thunderbolt/USB 4.

Le récap du nouveau MacBook Air M2 // Source : Capture d’écran Numerama

Contrairement à ce que laissaient présager certaines rumeurs, ainsi que la miniature dédiée à la conférence, le nouveau MacBook Air ne sera pas décliné en plusieurs coloris pop — comme c’est le cas pour l’iMac. Mais il y aura quand même quatre coloris : argent, gris sidéral, lumière stellaire et minuit.

Le nouveau MacBook Air avec un processeur M2 // Source : Capture d’écran Numerama

Le MacBook Air sera plus compact que jamais, avec moins de 1,3 kilogramme sur la balance et un volume en baisse (11,3 mm d’épaisseur). Il est équipé d’un écran Liquid Retina de 13,6 pouces compatible True Tone (500 nits, 25 % plus lumineux). On retrouvera aussi une caméra avant de meilleure qualité (en 1080p), pour les appels en visioconférence — soutenue par trois microphones et un équipement audio compatible avec un rendu Spatial Audio.

En termes d’autonomie, on vise jusqu’à 18 heures en lecture vidéo. La batterie sera compatible avec la charge rapide.

Prix et date de sortie du nouveau MacBook Air

Côté prix, le MacBook Air avec Apple M2 débutera à 1 499 € pour une version équipée d’un stockage SSD de 256 Go. La facture grimpera à 1 849 € pour passer à 512 Go (et un GPU de 10 cœurs, contre 8). Le modèle doté d’une puce M1 reste au catalogue, à 1 199 €. Le lancement est prévu pour le mois prochain, sans plus de précision pour le moment.