Pour la troisième année consécutive, la WWDC d’Apple a lieu dans un format virtuel. Cette année, la marque a tout de même convié des développeurs à l’Apple Park, signe du début de l’ère post-Covid. Numerama est sur place.

Mine de rien, la WWDC 2022 pourrait être l’une des plus importantes de ces dernières années. Dans le monde d’avant, des milliers de développeurs se déplaçaient à Cupertino pour découvrir les futures nouveautés d’Apple et discuter avec les ingénieurs de la marque. Dans le monde du Covid-19, la WWDC est devenue un événement virtuel, avec un keynote d’ouverture préenregistré et des sessions vidéo dédiées aux développeurs. L’événement a perdu de son charme, même s’il a permis à la marque d’initier sa transition vers les processeurs Apple Silicon, ce qui est tout de même historique.

En 2022, Apple prépare la première WWDC du monde d’après. Ce 6 juin à 19 heures (10 heures sur place), plusieurs développeurs seront à l’Apple Park, à Cupertino, pour regarder le keynote avec les équipes d’Apple. À quoi faut-il s’attendre ? Voici un point sur les rumeurs ainsi que la probabilité de les voir, selon nos estimations complètement subjectives. Quoiqu’il en soit, sachez que nous serons sur place et que nous vous ferons vivre les coulisses de la WWDC 2022, première conférence high-tech post-Covid.

Beaucoup de mises à jour

iOS 16 : l’écran de verrouillage à l’honneur ?

Selon le journaliste Mark Gurman, iOS 16 sera une mise à jour assez importante. Apple préparerait notamment un nouvel écran de verrouillage qui ferait un peu plus que vous dire l’heure. On parle notamment de widgets intégrés au fond d’écran ou d’une meilleure gestion des notifications. Pour le reste, on en sait très peu sur la future mise à jour de l’iPhone. Il pourrait y avoir des nouveautés pour iMessage et de nouvelles applications, mais Apple est plutôt bon pour conserver la surprise jusqu’au bout. Elle devrait être disponible cet automne après plusieurs mois de bêta.

Un iPhone SE sous iOS 15. // Source : Louise Audry pour Numerama

Probabilité selon Numerama : 100%

iPadOS 16 : l’iPad enfin libéré ?

À chaque nouvelle version d’iPadOS (un dérivé d’iOS conçu pour la tablette d’Apple), on entend dire que cette mise à jour va « déverrouiller les capacités de l’iPad ». À chaque fois, on finit par réaliser que l’iPad reste moins pratique que le Mac.

Cette année, il pourrait y avoir une étape importante. Un mode bureau, pour utiliser ses applications sous la forme de fenêtres flottantes, fait partie des rumeurs. Il est possible que ce ne soit pas le cas, mais on a envie d’y croire.

Maintenant que l’iPad a un clavier et un trackpad, le temps des fenêtres est peut-être venu. // Source : Numerama

Probabilité selon Numerama : 100% pour iPadOS, 50% pour les fenêtres (oui, on ne se mouille pas trop).

macOS 13, pour sublimer les puces Apple Silicon ?

Le nouveau macOS, avec un nouveau nom, devrait aussi être au programme ce lundi. Quelles seront ses nouveautés ? À l’exception d’une nouvelle interface pour les paramètres, selon Mark Gurman, on n’en sait rien. On imagine qu’il y aura tout de même des nouveautés intéressantes, le passage aux puces Apple Silicon a redonné à Apple l’envie de chouchouter son Mac.

Probabilité selon Numerama : 100%.

watchOS, tvOS, HomePod et AirPods

Les autres systèmes d’exploitation d’Apple devraient aussi être mis à jour lundi. L’Apple Watch pourrait gagner de nouvelles fonctions, l’Apple TV pourrait mieux mettre la maison connectée en avant et le HomePod, lui, devrait apprendre de nouveaux trucs. Là encore, difficile de savoir ce qu’Apple annoncera. Les années précédentes, Apple avait également annoncé des nouveautés pour ses écouteurs et casques AirPods.

HomePod mini versus HomePod // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Probabilité selon Numerama : 100% pour watchOS, 60% pour tvOS (il y avait eu une bêta sans présentation l’année dernière), 50% pour le HomePod et les AirPods (il peut y avoir des nouveautés, mais pas forcément pendant le keynote).

Des nouveautés pour les services ?

La WWDC est une conférence logicielle, mais Apple en profite généralement pour parler de ses services. Y aura-t-il des nouveautés à la WWDC pour Apple Music ou Apple Fitness+ ? C’est une possibilité. Aucune rumeur ne mentionne l’arrivée d’un nouveau service, mais, là encore, Apple a pour habitude de surprendre. Ce point sera à surveiller.

Probabilité selon Numerama : 90% de chance qu’on nous parle des services, 25% qu’il y en ait un nouveau.

Un nouveau MacBook Air, avec une puce M2 ?

Généralement, le keynote de la WWDC est dédié au logiciel. De temps en temps, Apple ne respecte pas cette règle et dévoile du matériel. 2022 sera-t-il une de ces années ?

On attend notamment un nouveau MacBook Air qui, selon certaines rumeurs, est prêt à être commercialisé. Ce nouveau MacBook Air récupèrerait l’écran bord à bord du dernier MacBook Pro et serait décliné en plusieurs couleurs comme les iMac.

Pourquoi Apple annoncerait-il un MacBook Air à une conférence pour les développeurs ? La raison pourrait être sa puce. On parle d’une M2, successeur de l’excellent M1.

Probabilité selon Numerama : 40% (c’est chaque année le même délire. On attend un MacBook à la WWDC et il n’y en a pas).

realityOS, la star de la WWDC ?

Si cette WWDC 2022 pourrait devenir historique, ce n’est pas seulement pour son aspect hybride, entre le monde d’avant et le monde d’après. Apple n’est, a priori, pas encore prêt à nous dévoiler son casque de réalité mixte, mais la marque pourrait faire un premier pas lundi. Le nom de marque « realityOS » a été déposé et plusieurs observateurs du milieu s’attendent à découvrir de premiers éléments sur la vision d’Apple vis-à-vis des casques de réalité.

Que verra-t-on lundi ? Des kits de développement dédiés à la réalité virtuelle ? Des mises à jour pour des technologies existantes (Metal, ARKit) ? Un vrai OS ? Un aperçu du casque ? Rien ? Si Apple annonce quelque chose, ce sera sans doute la grande star de l’événement.

Probabilité selon Numerama : 10% pour le casque, 35% pour realityOS en tant que tel, 60% pour des technologies liées à la VR/AR.

Un des très nombreux brevets possédés par Apple sur les casques AR/VR. On voit ici le suivi des mains grâce aux caméras. // Source : Patently Apple

Numerama vous donne rendez-vous lundi 6 juin à 19 heures pour la WWDC d’Apple. Nous reviendrons sur les annonces de la marque et vous proposerons du contenu exclusif, depuis Cupertino.