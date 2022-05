Il n’est malheureusement pas possible d’utiliser Instagram sans compte. Du moins, pas directement.

Il n’y a jamais de question bête. Malheureusement, il y a parfois des réponses décevantes. C’est hélas le cas ici : il n’est pas possible d’aller sur Instagram sans compte. Plus exactement, vous pouvez toujours vous y rendre, mais vous ne pourrez pas voir les photos de tel ou tel profil, même si celui-ci est public. Comme dans le cas de Numerama.

C’était possible autrefois.

Il est impossible de regarder Instagram sans compte

Hélas, Instagram a changé d’approche au printemps 2020, en mettant en place une redirection qui renvoie tous les internautes qui ne sont pas identifiés sur la page de connexion. Ainsi, aller sur le profil de Numerama en anonyme aura pour effet de vous renvoyer sur la section login, avec une URL de ce genre : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/numerama/.

Cette interdiction de visiter la plateforme anonymement s’applique aussi bien aux internautes utilisant un ordinateur, via le navigateur web qu’à celles et ceux passant par leur mobile. Et dans le cas de l’application mobile ? C’est un peu hors de propos : son utilisation repose sur le fait d’avoir justement un profil. Elle n’a pas été pensée autrement.

Évidemment, toute règle a son exception. C’est vrai que la plateforme empêche de voir les photos des internautes sans compte. Mais il existe des moyens de passer outre cette limite. Elles nécessitent toutefois de s’en remettre à des sites tiers. Vous pouvez en trouver de toutes sortes sur le web, avec une requête comme « Instagram viewer ».

Un exemple de site permettant un visionnage indirect des profils publics. // Source : Capture d’écran

Cette approche constitue un palliatif convenable, mais elle a ses limites : vous ne pourrez évidemment pas avoir accès à l’ensemble des outils et des paramètres que l’on trouve dans Instagram. Malgré tout, cela donne quand même accès aux photos publiques, aux stories (si vous y accédez au moment où elles sont disponibles), etc. La mise en forme pourra changer d’un service tiers à l’autre.

Autre limite, mais qui concerne cette fois aussi bien Instagram que les autres sites : évidemment, les comptes privés sont exclus de ce genre de tour de passe-passe. Seuls les profils qui sont préalablement approuvés par le ou la titulaire du compte privé peuvent voir ses photos, stories et autres reels. Ce qui nécessaire ici d’avoir un compte Instagram et d’être connecté. Logique.