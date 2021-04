Instagram ne permet pas, par défaut, de publier des photos depuis un ordinateur. Mais il est possible de forcer le réseau social.

C’est un constat que vous avez peut-être déjà fait en visitant Instagram à partir d’un PC : le site web ne fournit aucune option facilement accessible pour publier des photos depuis un ordinateur, même si se connecte à son profil. En apparence, le réseau social spécialisé dans le partage de clichés retouchés à grands coups de filtres n’autorise l’ajout que depuis son application mobile, sur Android ou iOS.

Il existe toutefois une astuce pour contourner cette restriction. L’idée est de faire croire en quelque sorte à Instagram que l’on publie bien depuis un smartphone, alors que ce n’est pas le cas. Cela nécessite quelques manipulations, mais qui ne sont pas hors de portée, même si vous n’êtes pas un « power user » en informatique. Et l’astuce marche avec les principaux navigateurs, tels que Chrome, Firefox et Edge.

Publier des photos sur Instagram depuis un PC (Chrome)

Connectez-vous à Instagram et affichez par exemple votre profil ;

Appuyez sur la touche « F12 » du clavier pour faire apparaître sur le côté la console de développement ;

Cliquez sur l’icône montrant un smartphone et une tablette. L’affichage s’adaptera en vue mobile ;

Appuyez ensuite sur la touche « F5 » du clavier pour faire apparaître en bas la même barre d’action qui existe dans l’application ;

À partir de là, l’interface simule une interaction tactile avec Instagram. Mais en cliquant sur « + », vous ouvrirez une boîte de dialogue pour aller chercher sur le PC la photo que vous voulez partager ;

Naviguez dans votre ordinateur pour trouver le dossier dans lequel se trouve le cliché et sélectionnez-le ;

La photo apparaît alors dans l’outil d’édition d’Instagram. Vous pouvez alors zoomer, la faire pivoter ou bien aller chercher les filtres en bas à gauche de l’interface.

Pour faire défiler les filtres, n’oubliez pas que vous simulez le mode tactile : maintenez votre clic de souris les filtres et tirez à gauche ou à droite avec la souris ;

Une fois les retouches faites, cliquez sur « suivant », ajoutez une légende si le cœur vous en dit, des mots-clés (des suggestions vous seront faites), un lieu et éventuellement des personnes, si elles sont d’accord pour apparaître sur le réseau social et être identifiées. Pour cela, utilisez votre clavier de PC ;

Cliquez enfin sur « partager », laissez le temps à votre connexion Internet d’envoyer la photo, et voilà ! C’est fait ;

Pour quitter la console de développement, rappuyez sur « F12 ». Et pour enlever la vue mobile, pressez « F5 ». Instagram apparaît de nouveau normalement sur le PC.

Publier des photos sur Instagram depuis un PC (Firefox)

La manipulation avec Firefox est sensiblement la même que celle décrite pour Google Chrome. Simplement, la console de développement apparaît cette fois en bas de l’écran et non plus sur le côté. Quant à l’icône, elle se trouve tout à droite de ce panneau. Le reste de la démarche ne change pas. Pour fermer la vue mobile, vous trouverez en haut à droite de Firefox une croix à cet effet.

Publier des photos sur Instagram depuis un PC (Edge)

Si vous passez plutôt par Microsoft Edge, là encore la procédure est quasi identique à celle que nous détaillons plus haut. Le panneau de développement est toujours affichable avec la touche « F12 ». Il apparaît cette fois sur le côté, comme Google Chrome. Le bouton pour simuler la vue mobile est au même endroit. Pour le reste, vous n’avez qu’à suivre le guide écrit précédemment.

