Si vous n’étiez pas au courant, sachez que Twitter vous offre la possibilité de télécharger vos tweets sur votre ordinateur. Cette opération est seulement possible via la version web de Twitter.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, officialisé le 25 avril 2022, beaucoup de personnes s’interrogent et envisagent même l’idée de quitter le réseau social. Entre inquiétude, colère et incompréhension, certains internautes estiment que le patron de SpaceX et de Tesla souhaite réduire au minimum, voire supprimer toute modération des contenus sur Twitter.

Vous souhaitez garder une trace de vos tweets ? Dans cet article, nous vous montrons comment les télécharger et les sauvegarder.

Comment télécharger ses tweets ?

Pour commencer, connectez-vous à votre compte Twitter depuis votre ordinateur.

Rendez-vous à gauche de l’écran, dans les réglages en cliquant sur le menu Plus.

Cliquez sur « Plus ». // Source : Capture d’écran Twitter

Dans la section paramètres de Twitter, cliquez sur Votre compte.

Dans Votre compte, cliquez sur Téléchargez une archive de vos données.

C’est par ici. // Source : Captures d’écran Twitter

Twitter va vous demander de saisir une nouvelle fois votre mot de passe de sécurité.

Renseignez votre mot de passe. // Source : Capture d’écran Twitter

Cliquez sur le bouton suivant , vous recevrez un mail ou un SMS avec un code, tapez-le.

, vous recevrez un mail ou un SMS avec un code, tapez-le. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton Demander une archive .

. Un message vous indiquera que Twitter va vous prévenir quand celle-ci sera prête. L’attente peut aller jusqu’à 24 heures selon le fichier et l’ancienneté de votre compte.

selon le fichier et l’ancienneté de votre compte. Vous recevrez un mail quand votre archive sera prête. Il suffit de refaire la même procédure pour télécharger votre fichier.

Pourquoi télécharger ses tweets ?

Télécharger ses tweets permet aux adeptes des réseaux sociaux de faire une rétrospective de leurs publications, mais ce n’est pas tout. Chacun utilise Twitter différemment : ainsi, télécharger ses tweets permet de tracer vos contenus, de les conserver, y compris si vous décidez de les supprimer (ou de quitter Twitter carrément).

À moins d’être très habile en informatique, transférer ses tweets reste tout de même assez compliqué. Et aucun outil satisfaisant ne permet à notre connaissance de les transférer vers un réseau social alternatif, comme Mastodon.