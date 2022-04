Ces films et séries Marvel à regarder absolument avant Doctor Strange 2

Pour comprendre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quels films et quelles séries du MCU faut-il avoir en mémoire ?

La sortie en salles de Doctor Strange 2 approche à grands pas : la nouvelle aventure Marvel mettant en scène Benedict Cumberbatch sera au cinéma le 4 mai 2022. Dans ce nouveau long-métrage, le héros sera aux prises avec les forces incontrôlables du multivers. Le film sera très long (2h28) et de nombreux personnages sont attendus.

Pour ne rien louper de ces 148 minutes, voici les films et les séries à voir ou à revoir avant d’aller en salles d’ici peu.

Spider-Man : No Way Home

La nouvelle aventure de Steven Strange est presque une suite directe du précédent film Marvel, No Way Home, où Tom Holland interprétait une nouvelle fois le personnage de Spider-Man. Dans ce film, qui fut un énorme succès au box office, Spidey poussait Strange à « ouvrir le multivers » pour des raisons très personnelles. Mais les conséquences vont (évidemment) être plus graves que prévu.

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il semblerait que Steven Strange va devoir continuer à gérer les conséquences de cette brèche dans le multivers. Avoir vu No Way Home auparavant est donc assez important.

Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home. // Source : Marvel

WandaVision

La série WandaVision (sur Disney+) est un must watch avant Doctor Strange 2. Comme le confirme la bande-annonce du film, le personnage de Wanda sera déterminant — entre antagoniste et alliée. Et clairement, la série prépare le terrain sur le rôle qu’aura le personnage, sur sa psychologie, sur ses motivations, et l’étendue de ses pouvoirs.

Wanda n’est d’ailleurs pas le seul personnage de WandaVision qui apparaîtra dans le film : il est fort probable que Monica Rambeau (Teyonah Parris), protagoniste importante de la série, soit de retour dans Doctor Strange 2.

Source : Disney+

Doctor Strange 1

Cela paraît quasiment évident, mais voir ou revoir le premier film Doctor Strange est une bonne base pour se remémorer l’histoire personnelle du héros, Steven — un chirurgien dont la vie va totalement basculer lorsqu’il va devenir un sorcier.

Doctor Strange // Source : Disney/Marvel

What if : épisode 4

Parmi les séries Marvel sur Disney+, What If n’est pas celle qui a eu le plus de visibilité. Son approche (en images animées) était pourtant intrigante : chaque épisode présentait un univers alternatif — par exemple, quid si Peggy Carter était devenue Captain America.

Concernant le personnage de Doctor Strange en particulier, l’épisode 4 pourrait vous intéresser : on y trouve une version alternative du personnage, où loin d’être un héros, il est passé du côté obscur. Cela donne Doctor Strange Supreme (ou Evil Strange).

On ne cite pas cet épisode au hasard : la bande-annonce de Doctor Strange 2 a confirmé que Benedict Cumberbatch interprétera Evil Strange. « Notre » Steven Strange devra donc affronter cet autre Steven Strange.