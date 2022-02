Retour du stylet S-Pen, quatre appareils photo, écran ultra lumineux avec du verre de dernière génération, processeur gravé en 4 nm, charge 45W… Le dernier-né de Samsung est un smartphone impressionnant. Nous l’avons essayé.

Sur le marché des smartphones Android haut de gamme, il y a Samsung et les autres. Si Xiaomi, Oppo, Vivo, Google, etc. commercialisent tous des appareils très convaincants, seul Samsung réussit à en vendre par millions. Chaque année, le numéro 1 du smartphone est attendu comme le messie par les fans de nouvelles technologies. Ses nouveaux Galaxy S introduisent généralement de nouvelles innovations sur le marché, avant d’être suivis par toute la concurrence.

Ce 9 février 2022, Samsung lance officiellement trois nouveaux smartphones haut de gamme. Le plus impressionnant d’entre eux est le Galaxy S22 Ultra, héritier direct de la famille abandonnée des Galaxy Note. En complément de son nouvel appareil vedette, la marque coréenne propose les Galaxy S22 et Galaxy S22+, deux smartphones que l’on imagine voir de partout dans quelques mois. Nous les avons rapidement essayés et nous vous proposerons des tests complets prochainement, après plusieurs jours d’utilisation.

S22 Ultra, le futur roi du smartphone ?

Le retour du stylet S-Pen

Avant de rentrer dans les détails sur le dernier né de Samsung, il nous semble important de revenir sur la récente histoire de la gamme « Ultra ». En 2020, avec son Galaxy S20 Ultra, la marque coréenne a lancé la première version suréquipée de ses Galaxy S. La proposition était alors assez bancale à cause d’un design un peu grossier, de capteurs photo décevants ou de son incapacité à trouver une place cohérente sur le marché face aux Galaxy Note à stylet. En 2021, avec le Galaxy S21 Ultra, Samsung a quasiment rectifié le tir. Beaucoup plus joli, meilleur en tout et compatible avec le stylet S-Pen des Galaxy Note, le smartphone cochait presque toutes les cases. À vrai dire, il n’avait qu’un seul défaut : on ne pouvait pas facilement transporter son stylet sans une housse de transport.

Vous voyez peut-être où nous voulons en venir, le Galaxy S22 Ultra répond justement à cette problématique. Son prédécesseur faisait du stylet un accessoire optionnel, le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung en fait un élément indispensable. Le stylet S-Pen se range à côté du port USB-C dans un emplacement dédié, qui sert également à le recharger. Quelques mois après avoir tué le Galaxy Note, Samsung le ressuscite avec son S22 Ultra. Le design de l’appareil, très rectangulaire, donnera sans doute une impression de déjà vu aux personnes qui ont possédé un Galaxy Note.

Le stylet fait son retour avec le S22 Ultra. // Source : NL – Numerama

Avec une latence de 2,8 millisecondes, le nouveau stylet S-Pen du Galaxy S22 Ultra est aussi le meilleur jamais sorti par Samsung. Pour prendre des notes, dessiner, colorier ou éditer un document, il n’existe probablement pas de meilleur smartphone (le stylet sert aussi de télécommande pour les selfies et permet de contrôler certaines choses, comme la musique en cours de lecture). Cette fluidité d’exception est renforcée par la dalle LTPO utilisée par Samsung qui offre au smartphone un taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120 Hz. Là aussi, c’est un record.

L’écran le plus lumineux au monde ?

Justement, parlons de l’écran du Galaxy S22 Ultra. D’une diagonale de 6,8 pouces, il coche, lui aussi, toutes les cases. Définition Quad HD+ et incurvation sur les côtés sont au rendez-vous, tout comme une luminosité maximale comme aucune autre auparavant. Samsung dit que son smartphone peut atteindre les 1750 nits, ce qu’aucun autre mobile n’a fait jusqu’à aujourd’hui. Le tout est recouvert par du verre Gorilla Glass Victus+, encore une première (on imagine que toutes les autres marques l’utiliseront dans les prochains mois). Sous l’écran, un capteur d’empreintes ultrasonique se loge toujours pour déverrouiller l’appareil. En main, pas besoin de vous dire qu’on a bel et bien l’impression d’utiliser un smartphone haut de gamme. On a hâte de tester le S22 Ultra au soleil cet été.

Le zoom du Galaxy S22 Ultra peut monter jusqu’à x100 en numérique. // Source : NL – Numerama

Des caractéristiques de la mort qui tue, avec un appareil photo de compétition

Que manque-t-il au Galaxy S22 Ultra pour séduire les fans de nouvelles technologies ? Au moment de l’écriture de cette prise en main, la réponse ne nous semble pas évidente. On vous laisse découvrir les caractéristiques techniques de l’appareil, à chaque fois équivalentes ou supérieures à ce qui se fait de mieux ailleurs :

Batterie très haute capacité de 5000 mAh.

Recharge filaire 45W et sans-fil 15W (Samsung s’attaque enfin à la question de la recharge ultrarapide, même si le chargeur n’est pas fourni dans la boîte).

Compatibilité 5G et Wi-Fi 6E.

Étanchéité IP68.

Puce ultra wide band pour la détection d’objets avec une précision en centimètres.

Processeur Exynos 2200 gravé en 4 nanomètres, avec une GPU AMD. (Il s’agit de notre seule interrogation sur l’appareil. Dans le passé, les puces Exynos se sont avérées assez décevantes. Nos tests nous diront ce qu’il en est de la nouvelle génération)

Les couleurs officielles du Samsung Galaxy S22 Ultra. // Source : NL – Numerama

En photo aussi, Samsung a de quoi impressionner. Une nouvelle fois, la marque coréenne mise sur la polyvalence. On trouve cinq modules à l’arrière du smartphone, tous parfaitement intégrés au châssis (ils dépassent beaucoup moins que sur certains appareils concurrents) :

Capteur principal de 108 Mpix, module ouvrant à f/1.8

Ultra grand-angle, capteur de 12 Mpix, module ouvrant à f/2.2

Zoom optique x3, capteur de 10 Mpix, module ouvrant à f2.4

Zoom optique x10, capteur de 10 Mpix, module ouvrant à f/4.9

Capteur ToF, pour la prise de profondeur

En plus de cette impressionnante fiche technique, Samsung dit avoir amélioré la partie algorithmique et promet des miracles en photos et vidéos nocturnes, jusqu’en 8K. On a hâte d’essayer ça !

Le Galaxy S22+ à gauche. Le Galaxy S22 Ultra, à droite. // Source : NL – Numerama

Galaxy S22 et Galaxy S22+, les nouvelles références haut de gamme ?

Adieu les bordures

Le Galaxy S22 Ultra n’est pas le seul smartphone proposé par Samsung. S’ils semblent beaucoup plus ennuyeux que leur grand frère, les Galaxy S22 et S22+ sont tout de même des smartphones haut de gamme. On apprécie particulièrement leurs bords plus plats, qui nous rappellent légèrement les iPhone, conçus dans un aluminium que Samsung dit renforcé. Leur prise en main est extrêmement agréable, rares sont les smartphones avec une telle qualité de finition.

L’écran du Samsung Galaxy S22 n’a presque pas de bordures. // Source : NL – Numerama

Disponibles en deux tailles (6,1 et 6,6 pouces), les Galaxy S22 classiques disposent, selon nous, d’écrans encore plus somptueux que celui du S22 Ultra. Regardez l’épaisseur de leurs bordures, nous n’avons jamais vu une telle symétrie jusqu’à ce jour. Avec le temps, Samsung a vraiment su apprendre de ses erreurs pour se hisser au très haut niveau.

Des S22 dans la lignée de leurs prédécesseurs

Au niveau des caractéristiques, les S22 et S22+ sont logiquement plus modestes. Comme l’année dernière, Samsung réserve d’ailleurs une partie de ses nouveautés au smartphone le plus grand. C’est assez dommage, seul Apple semble encore penser que les amateurs de compacité méritent l’expérience haut de gamme.

Galaxy S22 Galaxy S22+ Batterie 3700 mAh 4500 mAh Recharge max 25W / 15W (fil/sans-fil) 45W / 15W Réseau 5G et Wi-Fi 6 5G, Wi-Fi 6E et UWB Luminosité de l’écran 1300 nits 1750 nits Processeur Exynos 2200 Exynos 2200

Heureusement, en photo, Samsung ne semble pas avoir oublié ses Galaxy S cette année. Après deux générations plutôt décevantes, sans remise en question, il y a des évolutions majeures en 2022. En plus d’un ultra grand-angle (12 Mpix, f/2.2), Samsung introduit cette année deux nouveaux appareils photo. Le premier est relié à un capteur de 50 Mpix (f/1.8), le second offre un vrai zoom optique x3 (capteur de 10 Mpix, f/2.4). Est-ce le retour de Samsung au très haut niveau ? On l’espère sincèrement, Google et Apple ont pris de l’avance.

Prix et date de sortie

Parlons maintenant argent, au risque de perdre certains d’entre vous. Sans surprise, les nouveaux terminaux de Samsung coûtent cher. Il faudra dépenser entre 859 et 909 euros pour le S22 (128 ou 256 Go), entre 1 059 et 1 109 euros pour le S22+ (128 ou 256 Go) et entre 1 259 euros et 1 459 euros pour le S22 Ultra (128, 256 et 512 Go). Au vu des habitudes de Samsung, il est probable que les prix chutent rapidement au fur et à mesure des mois. En attendant, en plus d’une offre de reprise majorée, Samsung offrira des écouteurs Buds Pro à ses premiers acheteurs.

Quid de la date de sortie ? Disponibles en précommande aujourd’hui, les S22 devraient être disponibles en deux temps. Le S22 Ultra arrivera en premier, le 25 février. Les autres modèles arriveront plus tard, le 11 mars. D’ici là, Numerama devrait vous avoir proposé des tests des appareils.