Samsung a levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones. Le constructeur change de dizaine, mais pas nécessairement ses habitudes. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Cette année, plus que jamais, Samsung a une belle carte à jouer sur le segment des téléphones haut de gamme tournant sous Android. Débarrassée de la concurrence de Huawei, privé des services de Google et donc virtuellement invendable en occident, la firme coréenne doit taper fort. À l’occasion de sa conférence annuelle Unpacked, elle a officialisé trois appareils haut de gamme : les S20, S20+ et S20 Ultra. En 2020, le cheval de bataille est la photo.

On remarquera d’abord l’évolution du nom. Plutôt que de choisir « S11 » comme le voudrait la logique numérique, Samsung préfère changer de dizaine pour symboliser le passage à une nouvelle décennie. C’est astucieux. On constatera par ailleurs l’absence d’un Galaxy S20e plus abordable, sans doute pour laisser la place à un S20 Lite un peu plus tard, sans risquer la confusion que nous rapportions lors de la sortie des gammes Lite de la génération 10.

Caractéristiques des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

Taille d’écran de la gamme Galaxy S20

Pour son trio de Galaxy S20, Samsung mise toujours sur un magnifique écran Super AMOLED qui attire le regard par la place qu’il occupe et les technologies qu’il embarque (exemple : le HDR10+). Par rapport au S10, on gagne quelques millimètres d’affichage :

6,2 pouces pour le S20 (contre 6,1 pour le S10) ;

6,7 pouces pour le S20+ (contre 6,4 pour le S10+) ;

6,9 pouces pour le S20 Ultra.

On remarquera que les S20 et les S20+ sont à peine plus petits que les Note 10 (6,3 pouces) et Note 10+ (6,8 pouces). Les trois nouveaux téléphones revendiquent une définition QHD+ de 3 200 x 1 440 pixels et arborent bien évidemment un trou en façade pour faire place au capteur à selfies. Contrairement à la gamme S10, mais comme sur les Note 10, il est centré pour une meilleure harmonie visuelle.

Notons que le taux de rafraîchissement passe à 120 Hz, ce qui permet d’améliorer le confort de lecture avec une fluidité accrue (au grand dam de l’autonomie, même si le logiciel peut faire des prouesses en l’adaptant à la volée comme sur iPad). Cette caractéristique est bien partie pour être l’argument phare des nouveaux smartphones de 2020.

À l’instar du Note 10, le S20 abandonne le port jack, qui était toujours présent sur le S10. Il s’agit d’une aubaine pour les accessoires sans fil, notamment les écouteurs qui inondent de plus en plus le marché. Les accessoires à prise jack n’ont plus vraiment de porte-étendard grand public.

Appareil photo

En 2018, Google a mis tout le monde d’accord avec son Pixel 3 capable de sublimer n’importe quel cliché au moyen d’un seul capteur photo. En 2019, on a vu Apple refaire une partie de son retard avec son iPhone 11 Pro. En 2020, c’est au tour de Samsung de se distinguer sur cette fonctionnalité très prisée des utilisatrices et utilisateurs. Pour cela, il n’a pas hésité à multiplier les capteurs disposés dans un rectangle protubérant à l’arrière, sachant que les S20, S20+ et S20 Ultra ne sont pas tous logés à la même enseigne. Une distinction par rapport à la gamme Apple qui embarque les mêmes caméras sur ses Pro et Pro Max : ici, Samsung, choisit une montée en gamme avec la montée en taille de l’écran.

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Capteur 1 12 Mpx, f/1,8 108 Mpx, f/1,8 Capteur 2 64 Mpx, f/2,0 48 Mpx, f/3,5 Capteur 3 Ultra grand-angle 12 Mpx, f/2,2 ToF Non Oui Capteur frontal 10 Mpx 40 Mpx

Le S20 Ultra apparaît comme le mieux loti du trio et préfigure des performances ébouriffantes en matière de photographie (ce qu’il faudra vérifier avec des tests poussés). Pour le gimmick, Samsung met en avant le zoom périscopique capable de monter jusqu’à x100. Les premières vidéos diffusées sont bluffantes, mais à voir à quel point cela ne deviendra pas un outil d’espionnage de poche un peu flippant.

Puissance et autonomie sur batterie

Les trois S20 partagent le même processeur : le Exynos 990, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon la version du téléphone (4G ou 5G). En termes de stockage, on retrouve un espace de 128 Go au minimum.

Pour la capacité de la batterie, les évolutions sont les suivantes :

S20 : 4 000 mAh (contre 3 400 pour le S10) ;

S20+ : 4 500 mAh (contre 4 100 pour le S10+)

S20 Ultra : 5 000 mAh.

Dans la boîte, on retrouvera un chargeur rapide de 25W à brancher sur le port USB-C.

Prix et date de sortie des Galaxy S20

Samsung a décidé de tabler sur un lancement un peu plus lointain pour ses S20, qui seront disponibles à compter du 13 mars en France. Les précommandes ouvrent dès aujourd’hui et dureront jusqu’au 8 mars. Une paire d’écouteurs Galaxy Buds+ sera offerte avec les S20+ et S20 Ultra.

Voici les tarifs :

4G 5G Galaxy S20 909 € 1 009 € Galaxy S20+ 1009 € 1 109 € Galaxy S20 Ultra – 1 359 €

Et les coloris :

S20 : gris, bleu ou rose ;

S20+ : gris, noir ou bleu ;

S20 Ultra : gris ou noir.

Où précommander ?

Certains liens sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Omar Belkaab pour Frandroid