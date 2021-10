Apple va présenter de nouveaux produits lors d'une conférence ce 18 octobre. Au programme, une nouvelle puce ARM, des nouveaux MacBook Pro et des Mac Mini. Voici où et quand suivre en ligne la conférence, lundi soir.

Apple va présenter, ce lundi 18 octobre, de nouveaux produits. Une invitation envoyée la semaine dernière promet un « évènement spécial » où seront très probablement dévoilés de nouveaux ordinateurs et quelques autres produits.

Quelques heures avant l’évènement, voici ce qu’on sait sur ce keynote.

Comme pour la plupart de ses conférences désormais, l’évènement sera retransmis en live sur le site d’Apple.

Si vous souhaitez être alerté du début de la conférence, vous pouvez définir un rappel sur YouTube avec la cloche qui s’affiche sur la vidéo, ou vous pouvez aussi aimer le Tweet d’Apple qui annonce la conférence.

Big things are coming soon. Tune in for a special #AppleEvent on October 18 at 10 a.m. PDT.

Tap the 💙 and we'll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/2X6vzrfTIy

— Apple (@Apple) October 12, 2021