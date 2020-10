Si l'iPhone 12 est arrivé, l'iPhone 11 est toujours dans la gamme de smartphones commercialisés par Apple. Quelles sont les différences entre les deux modèles ? On fait le point.

Mardi 13 octobre, Apple a officialisé l’iPhone 12. Comme chaque année, l’arrivée de nouveaux smartphones force la firme de Cupertino à remodeler son catalogue. On remarque ainsi que l’iPhone 11 Pro a disparu, mais pas l’iPhone 11. Il est pourtant remplacé par l’iPhone 12.

Bien évidemment, l’iPhone 11 a changé de prix : il est passé de 859 euros — le tarif de l’iPhone 12 — à 689 euros. Son successeur coûte donc 170 euros de plus. L’écart est-il justifié ? La comparaison sur cinq critères tend à prouver que oui, mais surtout pour celles et ceux qui veulent avoir un meilleur écran.

L’iPhone change de bord

Esthétiquement, les différences entre l’iPhone 11 et l’iPhone 12 ne sautent pas aux yeux. La conception est similaire : deux plaques de verre reliées par des tranches en aluminium. Le nouveau modèle repose quand même sur des mensurations un peu plus petites : 146,7 x 71,5 x 7,4 mm contre 150,9 x 75,7 x 8,3 mm. Apple est parvenu à réduire les bords, tout en conservant la même diagonale d’écran (6,1 pouces).

En parlant des bords, on remarque qu’ils ont changé sur l’iPhone 12. Cette année, la firme de Cupertino a décidé de les aplatir pour offrir un design un peu plus proche de l’iPad Pro (ou de l’iPhone 4 pour remonter plus loin dans le temps). Sur la balance, il pèse 162 grammes, quand son prédécesseur grimpe à 194 grammes.

Dernier point concernant le design : l’iPhone 12 peut résister à l’eau jusqu’à une profondeur de six mètres pendant 30 minutes. L’iPhone 11 s’arrête à deux mètres.

Avantage : iPhone 12, d’un souffle, pour la cure d’amaigrissement.

OLED versus LCD

Apple s’est concentré sur la compatibilité avec la 5G, mais la vraie nouveauté de l’iPhone 12 est dans l’écran. Le smartphone abandonne la technologie LCD Liquid Retina pour un affichage OLED Super Retina XDR (à l’instar des modèles Pro). C’est une vraie avancée pour l’iPhone 12, qui offre une image aussi précise que l’iPhone 12 Pro, avec des noirs profonds et des contrastes plus appuyés. En face, l’iPhone 11 fait pâle figure, d’autant qu’il n’offre pas la même définition.

On notera aussi que l’iPhone 12 hérite de la protection Ceramic Shield, nouvelle technologie censée renforcer la solidité de l’écran en cas de chute, rendant l’objet plus durable.

Les différences entre les écrans :

iPhone 12 iPhone 11 Technologie OLED Super Retina XDR LCD Liquid Retina HD Définition 2 532 x 1 170 pixels 1 792 x 828 pixels Contraste 2 000 000:1 1 400:1 HDR ✅ (1 200 nits) ❌ Luminosité (SDR) 625 nits 625 nits True Tone ✅ ✅ Large gamme de couleurs ✅ ✅ Haptic Touch ✅ ✅

Avantage : iPhone 12, vainqueur par KO.

De subtiles améliorations sur la photo pour l’iPhone 12

Du côté de la photo et de la vidéo, l’iPhone 12 et l’iPhone 11 sont très proches. Ils partagent presque le même équipement, articulé autour d’un grand-angle de 12 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. On ne perçoit une différence que sur l’ouverture du grand-angle (f/1.8 pour l’iPhone 11, f/1.6 pour l’iPhone 12). Dans la majorité des situations, les performances seront similaires.

C’est davantage sur la partie logicielle que l’iPhone 12 se distingue. Il gagne :

Le Smart HDR 3 (qui joue sur le piqué de la photo avec les contrastes) ;

L’enregistrement vidéo en HDR Dolby Vision (30 i/s) ;

Le mode accéléré en nuit ;

Mode Nuit et Deep Fusion pour la caméra avant.

Avantage : iPhone 12, mais rien de vraiment déterminant.

A13 versus A14

Qui dit nouvel iPhone, dit forcément nouveau processeur. En 2020, la A13 Bionic, soutenue par un Neural Engine, cède sa place à la A14 Bionic (introduite sur l’iPad Air 4). Il s’agit d’une évolution nécessaire, d’un point de vue commercial, mais loin d’être indispensable en termes d’usages. Sur le papier, l’iPhone 12 est plus puissant que l’iPhone 11, qui reste un smartphone aux performances vertigineuses.

Avantage : iPhone 12, en toute logique.

5G et MagSafe

L’iPhone 12 dispose d’un vrai argument en plus par rapport à l’iPhone 11, même s’il reste négligeable pour le marché français : la compatibilité avec la 5G. Il faudra patienter encore un peu avant d’en profiter vraiment.

L’iPhone 12 peut par ailleurs s’appuyer sur la technologie MagSafe, qui fait son grand retour sous la forme d’un galet de recharge magnétique (puissance de 15 W). L’iPhone 11 est également compatible, mais il n’a pas la connexion aimantée.

Avantage : iPhone 12, mais pas tout de suite.

