La fonctionnalité permettant de faire un électrocardiogramme depuis l'Apple Watch est disponible.

Quand Apple a officialisé l’Apple Watch Series 4 lors de son keynote de rentrée, il avait décrit la montre comme un « gardien intelligent de [n]otre vie ». Derrière ce nom très élogieux se cachent plusieurs fonctionnalités qui permettent de surveiller des données liées à la santé — et pas seulement au bien être. Au-delà des informations récoltées pendant la pratique d’une activité physique et l’observation du rythme cardiaque, l’Apple Watch Series 4 permet surtout de faire un électrocardiogramme (ECG) en très exactement 30 secondes.

La fonctionnalité, d’abord lancée aux États-Unis, est désormais disponible en France depuis la mise à jour watchOS 5.2. Nous n’avons pas manqué de l’essayer.

Spoiler : notre cœur va bien.

Comment ça marche ?

Le passage à watchOS 5.2 fait apparaître une complication au sein de la grille d’applications disponibles sur l’Apple Watch. Elle prend la forme d’une bulle blanche avec une courbe rouge. Pour lancer l’électrocardiogramme, il suffit d’appuyer dessus.

La première fois, l’application Santé disponible sur l’iPhone — où il est possible de consulter toutes les données — demande de rentrer sa date de naissance. L’écran suivant renseigne sur le fonctionnement et les résultats possibles : rythme sinusal (le cœur bat de manière uniforme), fibrillation auriculaire (le cœur bat de façon irrégulière), rythme cardiaque faible ou élevé (enregistrement considéré comme peu concluant) et peu concluant (enregistrement raté).

L’enregistrement ECG dure 30 secondes. Pour le lancer, il faut d’abord poser les bras sur une surface place puis simplement poser l’index sur la Digital Crown (couronne circulaire). Veillez à ce que le poignet portant l’Apple Watch soit bien celui renseigné dans les réglages. Une fois le test effectué, on retrouve les résultats dans l’application Santé. On peut en sortir des PDF à montrer au médecin lors d’une consultation.

Attention néanmoins : l’ECG ne permet pas de détecter une crise cardiaque à venir, la présence d’un caillot de sang (AVC) et certaines pathologies cardiovasculaires (hypertension, insuffisance cardiaque congestive, cholestérol). Davantage outil de surveillance, l’électrocardiogramme est une représentation des impulsions du cœur et un moyen de vérifier rapidement qu’il n’y a pas de trouble au niveau du rythme cardiaque. Avec l’Apple Watch Series 4, on gagne en temps (5 à 10 minutes pour un test en cabinet de cardiologie) et en efficacité (pas besoin de poser des capteurs sur le corps).

