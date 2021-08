Vous en avez assez des vidéos qui se lancent automatiquement quand vous naviguez sur le web ? Bonne nouvelle : les principaux navigateurs web ont en général des options pour vous sauver la mise.

Le sujet a été politique pendant quelque temps : lors d’une discussion fin 2020 avec les sénateurs, Cédric O, le secrétaire d’État chargé du numérique, s’est dit favorable à l’interdiction du lancement automatique des vidéos, une piste que des parlementaires ont défendue au nom de l’environnement. L’idée a même donné lieu à un amendement pour un texte de loi, qui n’a finalement pas été retenu.

Une hypothétique loi qui interdirait aux sites web de lancer des vidéos automatiquement est une mesure qui serait certainement très compliquée à faire appliquer sur l’ensemble du web. Cependant, elle pourrait s’imposer aux principaux sites, à commencer par les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram et Twitter, qui lancent les vidéos dès qu’on les affiche à l’écran.

En attendant, il est possible d’utiliser la technique à défaut du juridique : sur la plupart des grands navigateurs web, on trouve justement des options qui permettent de bloquer tout ou partie des médias qui se lancent automatiquement (autoplay). Parfois, il est possible de cibler précisément juste le son, ou bien de discriminer des sites, pour en autoriser certains et pas d’autres.

Bloquer la lecture automatique dans Google Chrome

Il s’avère que Google Chrome ne propose pas d’option spécifique pour gérer l’autoplay à sa convenance. Autrefois, le navigateur a pourtant reçu, au fil des mises à jour, des options en ce sens. Il s’agissait au départ de bloquer automatiquement le son des vidéos se lançant automatiquement, sans le feu vert de l’internaute. Il était même envisagé de déployer un bouton pour tout bloquer, y compris les vidéos.

Il s’avère que ces paramètres ont été retirés, comme le fait remarquer GHacks, que ce soit sur la version Android du navigateur ou sa déclinaison pour PC, au grand dam des internautes d’ailleurs. Le changement de cap de Google en la matière a été annoncé en 2017 et n’a pas été accueilli unanimement. Dans ces conditions, c’est peut-être via une extension dédiée que vous trouverez votre salut.

Bloquer la lecture automatique dans Edge

Lancez le navigateur et rendez-vous dans les « Paramètres », en cliquant sur les points de suspension en haut à droite, dans la barre de menu ;

Dans le menu de gauche, trouvez la ligne « Cookies et autorisations de sites » et cliquez dessus ;

Dans la zone centrale, descendez jusqu’à la ligne « Lecture automatique du support » et appuyez dessus ;

Vous verrez le paramètre « Contrôler si le son et la vidéo sont lus automatiquement sur les sites ». Choisissez l’option « Limiter ».

Le paramètre imaginé par Microsoft n’est pas à proprement parler un bouton on / off. Le texte qui accompagne l’option « Limiter » précise que « le média sera lu en fonction de la façon dont vous avez visité la page et si vous avez interagi avec des médias dans le passé ». Autrement dit, Edge est censé tenir compte de vos préférences passées quand vous avez visité tel ou tel site web.

Bloquer la lecture automatique dans Firefox

Lancez le navigateur et cliquez sur les trois barres horizontales superposées, en haut à droite du logiciel, dans la barre de menu ;

Choisissez « Paramètres », puis, dans le menu de gauche, « Vie privée et sécurité » ;

Descendez jusqu’à la section « Permissions » et à la ligne « Lecture automatique », cliquez sur « Paramètres… » ;

Vous avez alors le choix entre trois options pour le réglage par défaut : autoriser l’audio et la vidéo, bloquer l’audio, ou bien bloquer l’audio et la vidéo.

En la matière, Mozilla laisse le soin aux utilisateurs de se constituer une liste blanche de sites qui ont le droit de ne pas suivre les règles par défaut de Firefox — par exemple, si vous voulez que les vidéos se lancent automatiquement sur Numerama, il vous faudra ajouter l’URL du site dans le champ prévu à cet effet. Il est bien évidemment possible de retirer un ou plusieurs sites n’importe quand.

Bloquer la lecture automatique dans Safari

Lancez Safari et rendez-vous dans les « Préférences », depuis la barre de menu du navigateur ;

Cliquez sur « Sites web » et sur « Lecture automatique », à gauche de l’écran ;

Vous avez plusieurs possibilités : effectuer un réglage précis pour un site web, définir une règle pour tous les sites web qui ne sont pas personnalisés et indiquer le paramètre pour tous les sites web, sans distinction.

Il est à noter que les options sont susceptibles de se télescoper si l’on y prend pas garde. En effet, les sites qui ont des règles personnalisées sont renseignés dans une catégorie appelée « Sites web configurés ». Si vous voulez établir une règle globale pour tous les sites, il vous faudra préalablement effacer la liste des sites web configurés afin d’éviter une quelconque exception.

À lire : Comment activer la navigation privée sur son navigateur web

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo