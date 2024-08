Lecture Zen Résumer l'article

La mise à jour de Firefox vers la version 129 cause des problèmes avec la plateforme de SVOD myCANAL. Le lancement des vidéos est impossible. Canal+ est au courant et cherche l’origine du problème, qui semble venir du navigateur web.

Ce devait être une simple mise à jour. Depuis le 6 août, une nouvelle version du navigateur web Firefox est disponible au téléchargement. À la clé, des nouveautés comme l’amélioration du mode de lecture (qui cache tout le superflu d’une page) et la connexion sécurisée prioritaire (HTTPS au lieu de HTTP). Au passage, des failles ont été corrigées.

Mais ce qui devait être une simple mise à jour a fini par se transformer en vif agacement pour une partie des internautes. En effet, Firefox 129 pose un problème pour les internautes regardant la plateforme de SVOD myCANAL : il n’est plus possible de lancer la moindre vidéo avec le navigateur. Ce souci a été aussi constaté par Numerama le 7 août.

Que l’on cherche à attraper un programme en direct — par exemple France 3 pour suivre les Jeux olympiques de Paris 2024 — ou que l’on désire voir une œuvre quelconque dans le catalogue de streaming du service, on tombe sur un même écran noir. Un même écran noir, mais pas avec le même message d’erreur.

Dans le premier cas, « Erreur MEDIA_IS_ENCRYPTED_ERROR » apparait au centre de l’écran. Dans le second, c’est le message « Aucune ressource n’est disponible pour ce contenu » qui s’affiche, suivi d’un texte en anglais : « Available playsets were found, but none are supported ». Tous les flux gérés par Canal+ semblent touchés.

En revanche, ces deux messages ne s’affichent pas pour les contenus qui sont lancés sur d’autres plateformes, si le contrat en cours donne accès à d’autres services. Ainsi, l’abonnement Canal+ qui intègre Netflix ou Disney+ permet de lancer des vidéos sur ces deux sites, dans la mesure où on les visionne directement sur ces espaces.

Canal+ cherche l’origine du problème

Selon nos constatations, les vidéos myCANAL se lancent normalement avec Google Chrome dans sa dernière version (127.0.6533.100). Idem avec le navigateur Microsoft Edge (version 127.0.2651.86). Aucun souci non plus avec l’application officielle sur Android. Là encore, toutes les vidéos sont lancées correctement.

Le problème a été admis par les équipes de Canal+ dans un message sur les forums officiels le 7 août, confirmant que le passage à Firefox 129 peut entrainer un message d’erreur. myCANAL évoque un autre avertissement : errors.core.KEY_GENERATE_REQUEST_ERROR. « Nos équipes de développement investiguent à ce sujet », est-il ajouté.

Plusieurs internautes ont confirmé faire face au même désagrément en réponse au message de Canal. Dans la page GitHub dédiée à l’application Canal+, l’incident a aussi été relevé :

« Nous avons remarqué un problème assez important sur Firefox 129 où il n’est plus possible de lire des contenus chiffrés (observé en production avec plusieurs applications reposant sur le RxPlayer – il s’agit donc d’un problème relativement important) », est-il écrit. Le problème résiderait du côté de Firefox, puisque la lecture se passe bien ailleurs.

Les internautes peuvent utiliser un autre navigateur web ou l’application myCANAL en attendant la résolution du bug.

