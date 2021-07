Si vous êtes sur iOS et que vous souhaitez avoir un accès rapide et facile à votre pass sanitaire, il est possible d’importer votre QR Code dans Apple Wallet pour toujours l’avoir sous la main.

Depuis le 21 juillet 2021, le pass sanitaire est devenu obligatoire pour effectuer un bon nombre d’activités. Que ce soit pour aller au cinéma, au musée ou dans des concerts, il est désormais nécessaire de présenter un QR Code issu d’un test négatif, d’un certificat de rétablissement ou prouvant que vous avez été vacciné.

Ce QR Code peut être importé dans l’application TousAntiCovid, mais si vous avez un iPhone et que souhaitez avoir un accès encore plus aisé à votre pass sanitaire, il est possible de l’importer dans l’application Apple Wallet. Ainsi, vous aurez accès à votre QR Code avec un simple double appui sur le bouton On/Off de votre téléphone.

Comment faire ?

Pour importer facilement votre pass sanitaire dans Apple Wallet (nommé Cartes en français), il vous faudra d’abord votre certificat de vaccination, de rétablissement ou de test négatif. Attention, seuls les QR Code au format européen sont compatibles. Si vous vous êtes fait vacciner avant l’arrivée du QR code européen, pas de panique, on vous explique comment récupérer le précieux sésame par ici.

Une fois que vous avez votre document (en format papier ou en PDF sur votre iPhone), rendez-vous sur le site CovidPass depuis Safari sur votre iPhone. De là, choisissez Start Camera ou Select File, selon que vous avez un document papier sous la main ou une version PDF stockée sur votre iPhone.

Si vous optez pour l’importation depuis votre iPhone, pensez à faire une capture d’écran de la zone où s’affiche le QR Code européen. En envoyant l’image générée plutôt que le PDF, vous réduisez le risque d’erreur.

Une fois votre QR Code scanné ou uploadé sur le site, cochez la case I accept the Privacy Policy puis cliquez sur Add to Wallet. L’application Cartes devrait alors se manifester et vous permettre d’ajouter le QR Code à votre iPhone.

Une fois cela fait, vous retrouverez votre pass sanitaire dans l’app, sous les éventuelles cartes de paiement que vous avez déjà rajouté. Il vous sera même possible de le retrouver depuis votre écran de verrouillage, en double-cliquant sur le bouton On/Off de votre iPhone.

Quid des données personnelles ?

Si vous craignez de transmettre vos informations sanitaires à un site tiers, sachez que le site CovidPass tient à disposition son code source sur Github afin que vous puissiez vérifier qu’aucune manipulation frauduleuse n’a lieu. Et si tout ce code est bien trop abstrait pour vous, Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker et ViteMaDose, s’est fendu d’un petit tweet pour rassurer sur la propreté du code employé. La politique de protection de la vie privée est également consultable sur le site.

Attention tout de même, ajouter son pass sanitaire à l’application Cartes signifie que votre QR Code est consultable, même quand votre téléphone est verrouillé. Si vous voulez éviter cela, mais garder tout de même votre QR Code dans l’app, rendez-vous dans l’application Réglages, puis dans le menu Face ID et code désactivez l’accès en mode verrouillé du module Cartes.

Votre QR Code restera aisément accessible dans l’app, mais il ne sera plus possible de l’invoquer depuis l’écran de verrouillage de votre iPhone.

