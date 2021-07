Il y avait une file d'attente, ce lundi 12 juillet 2021 au soir, sur la plateforme de prise de rendez-vous Doctolib. En cause : le discours d'Emmanuel Macron, qui a annoncé que les personnes vaccinées bénéficieraient clairement de facilités pour entrer dans les lieux sociaux et culturels dans les prochaines semaines, par rapport aux non-vaccinées. Le site Vite Ma Dose a connu lui aussi un afflux de connexions.

« Vous êtes nombreux à essayer de prendre rendez-vous », affichait le site de Doctolib à 20h30 ce lundi 12 juillet 2021. « En raison d’un grand nombre de connexions simultanées, nous vous invitons à patienter dans la file d’attente. » Numerama a pu constater que la plateforme était indisponible, et indiquait un temps d’attente entre 4 et 5 minutes en fonction des connexions. Or, nous avons passé plus de 15 minutes dans la file sans avoir accès au site.

Pourquoi une telle surcharge soudaine de la première plateforme de prise de rendez-vous médicaux en France, ce soir précisément ? Il ne s’agit pas d’un hasard : cet afflux est arrivé pile pendant le discours qu’Emmanuel Macron a donné depuis l’Élysée à 20h.

D’ailleurs, Doctolib n’a pas tardé à confirmer cette soudaine ruée vers les créneaux de vaccination : « 17 000 rendez-vous sont pris toutes les minutes en ce moment », a tweeté le compte officiel de plateforme à 20h30. Puis, le nombre est passé à 20 000 par minute.

🔴 17 000 rendez-vous pris toutes les minutes en ce moment sur Doctolib #Macron20h #VaccinationCovid — Doctolib (@doctolib) July 12, 2021

Le site Vite Ma Dose, monté par Guillaume Rozier pour faciliter la prise de rendez-vous de vaccination, a également subi le même sort, avec chaque minute 13 000 personnes qui ont tenté de réserver un créneau.

Plus de 13 000 utilisateurs chaque minute qui essaient de trouver un RDV sur @ViteMaDose_off 😳 pic.twitter.com/62gRNaV06F — GRZ (@GuillaumeRozier) July 12, 2021

Les personnes vaccinées auront bientôt plus d’avantages que les non-vaccinées

La vaccination n’a pas été présentée comme une obligation pour tous les Français et les Françaises par le président de la République, à part pour les soignants. Cependant, il a multiplié les annonces qui laissent entendre que la vie serait bien plus facile pour les personnes vaccinées que pour les autres. « Dès cette semaine (du 12 juillet), les contrôles aux frontières seront renforcés avec un isolement contraint pour les voyageurs non vaccinés », a-t-il par exemple souligné.

Il y a notamment deux grandes annonces qui ont probablement poussé les citoyens à sauter le cap :

Les tests PCR vont devenir payants à partir de l’automne , ce qui signifie qu’il sera beaucoup moins facile de se tourner vers un test antigénique lorsque celui-ci est demandé (dont les résultats arrivent en 15 minutes)

, ce qui signifie qu’il sera beaucoup moins facile de se tourner vers un test antigénique lorsque celui-ci est demandé (dont les résultats arrivent en 15 minutes) L’obligation de présenter un pass sanitaire dans des lieux accueillant du public va être largement étendue à partir du 21 juillet, puis en août : seront concernés quasiment tous les lieux comme les restaurants, les parcs, les concerts, les festivals, etc.

Ces nouveautés, si elles ne rendent pas obligatoire la vaccination, ont bien tendance à faire de plus en plus une différence entre les personnes qui seront vaccinées et pourront montrer facilement leur pass sanitaire, et les autres. Il n’y a qu’à considérer le pass sanitaire : ce « dossier » peut contenir un certificat de vaccination ou bien un test PCR négatif. Mais lorsque les tests PCR deviendront payants, et la vaccination continuera d’être gratuite, le choix des Français s’orientera probablement de plus en plus vers le vaccin — d’autant plus vu que le pass sanitaire va devenir obligatoire dans de nombreux lieux.

Pour trouver des rendez-vous de vaccination en ligne, il existe plusieurs sites et apps, que ce soient Vite Ma Dose, des plateformes d’agrégation ou les sites des mairies.

Si vous cherchez actuellement à vous procurer un rendez-vous mais que les créneaux manquent, il existe également deux astuces sécurisées et efficaces pour trouver un RDV de vaccination, que nous avons détaillées ici.

À lire : Comment télécharger votre certificat de vaccination européen

Crédit photo de la une : Doctolib Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo