L'épidémie de Covid-19 n'est pas encore finie. Alors que le nombre de nouveaux cas recommence à augmenter en France, et que le variant Delta inquiète, le président de la République va prendre la parole ce lundi 12 juillet, à 20h, pour faire le point sur la situation sanitaire et probablement annoncer de nouvelles mesures.

Le président va prendre la parole ce lundi 12 juillet au soir. Des mois après sa dernière allocution liée a la situation sanitaire et à la pandémie de Covid-19, Emmanuel Macron fera ses annonces ce soir à 20h, alors que le nombre de nouveaux cas décolle à nouveau et que le variant Delta s’installe durablement dans le pays.

Si pour l’instant la tension hospitalière reste faible et que le taux de positivité des tests PCR est bas, le nombre de nouveaux cas est en hausse de plus de 60 % depuis la semaine dernière, selon les données de Santé Publique France et CovidTracker. L’arrivée du variant Delta, plus transmissible et plus agressif que les autres souches du virus, perturbe le déconfinement du pays.

Comment suivre en l’allocution d’Emmanuel Macron ?

Quand ? Le président prendra la parole ce lundi 12 juillet, à 20h.

Le président prendra la parole ce lundi 12 juillet, à 20h. Comment ? Comme toutes les allocutions présidentielles, celle-ci sera retransmise en direct sur les sites internet des chaînes d’information en continu, telle que BFMTV, FranceInfo ou LCI, et sur ceux des chaînes de télévision classiques, telles que TF1 ou France2. Vous pourrez également suivre la prise de parole d’Emmanuel Macron sur le compte Twitter de l’Élysée, ou sur YouTube. Nous mettrons un lien ci-dessous dès qu’il sera disponible.

Quelles annonces sont attendues ?

Au vu du nombre en augmentation de nouveaux cas de Covid-19, de nouvelles mesures sont attendues. Cités par l’AFP, les proches du président indiquent qu’il «

parlera de la situation sanitaire et de son évolution, à la lumière des données de l’épidémie dans les autres pays, et de l’importance de la vaccination. »

Pour endiguer l’épidémie et éviter une quatrième vague à la rentrée, Emmanuel Macron devrait probablement annoncer la vaccination obligatoire des soignants. Une autre piste envisagée par l’exécutif serait un élargissement de l’utilisation du pass sanitaire, et la fin de la gratuité des tests PCR, « notamment pour les personnes non-vaccinées », indique Le Monde. Une restriction des voyages vers les pays où la situation sanitaire se dégrade, tels que l’Espagne et le Portugal serait aussi envisagée.

Le Monde précise également que ces nouvelles mesures seront encadrées par un projet de loi, qui devrait passer devant l’Assemblée avant la fin du mois de juillet.

À lire : Tout comprendre au pass sanitaire européen, obligatoire dès le 1er juillet 2021 pour voyager

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo