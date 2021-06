La prise de rendez-vous pour se faire vacciner peut-être un vrai challenge, surtout si vous habitez dans une zone avec une forte demande, ou à l'inverse, peu de créneaux disponibles. Voici deux outils, gratuits, pour vous aider dans votre démarche de prise de rendez-vous.

En France, la vaccination contre le covid est ouverte à tous les adultes depuis le 31 mai 2021. Depuis le début de la campagne de vaccination en France, c’est plus de 28 millions de personnes qui ont reçu une première dose de vaccin, selon les données de CovidTracker.

Mais malgré l’amplitude des créneaux horaires et les nombreuses livraisons de vaccins, pour beaucoup de Françaises et Français cherchant à se faire vacciner, il est toujours ardu de trouver un rendez-vous. Les nouveaux rendez-vous sont rapidement pris, et il faut parfois se munir de patience pour trouver un créneau.

Voici deux outils, gratuits, qui vous aideront dans votre démarche en ligne et faciliteront votre prise de rendez-vous.

Une alerte avec CovidListe et Vite Ma Dose

Numerama avait déjà consacré un article à CovidList, un site pensé pour limiter la perte de doses de vaccin. Son créateur, Martin Daniel, a annoncé sur Twitter et par communiqué de presse le 10 juin qu’une nouvelle fonctionnalité était désormais intégrée au site.

Grâce à un partenariat réalisé avec Vite Ma Dose, un site de prise de rendez-vous créé par Guillaume Rozier, CovidListe va pouvoir envoyer des alertes à ses utilisateurs. En se basant sur des données récoltées par Vite Ma Dose, CovidListe propose « un système d’alerte très simple », afin de prévenir que des stocks de vaccins ont été reçus.

On propose donc un système d'alerte très simple sur @covidliste. Lorsque nous détectons une augmentation soudaine de créneaux disponibles proches de votre adresse, nous vous envoyons un email. 👉 Vous pouvez alors réserver un vaccin rapidement et sans chercher. pic.twitter.com/45lrjrQCMr — Martin (@martindaniel4) June 10, 2021

Concrètement, « les volontaires sont alertés par email dès qu’un grand nombre de rendez-vous est disponible dans le périmètre géographique défini, non plus uniquement dans les centres partenaires de Covidliste mais dans l’ensemble des points de vaccination scannés par Vite Ma Dose (agrégation des rendez-vous disponibles sur Doctolib, Maiia, Ordoclic, KelDoc, Mapharma.net, Avec Mon Doc) », est-il expliqué dans le communiqué de presse.

Vous pouvez vous inscrire sur CovidListe et indiquer vos préférences géographiques ici.

Une extension sur Firefox

En plus de ce système d’alerte développé par CovidListe et Vite Ma Dose, vous pouvez également vous servir d’une extension, disponible sur Firefox. L’extension en question, qui s’appelle « vaccin.click », vous permet de prendre automatiquement rendez-vous dès qu’elle repère qu’un créneau s’est libéré ou a été ajouté dans un périmètre géographique que vous avez sélectionné. « L’extension fait la même chose qu’une personne qui actualise les pages des centres de vaccination à intervalle régulier pour voir si des créneaux sont disponibles. Sauf que c’est automatisé et que les utilisateurs peuvent travailler pendant ce temps plutôt que de rester toute la journée devant leurs écrans pour trouver un RDV », nous avait expliqué son créateur, Kévin Dunglas, il y a quelques semaines.

Vous pouvez télécharger l’extension ici.

Cependant, cette extension ne marche que sur Firefox : si vous utilisez Chrome ou Safari, elle ne pourra pas fonctionner. Si vous n’utilisez pas Firefox, il vous faudra au préalable télécharger le navigateur avant de télécharger l’extension. Une fois que cela est fait, une petite icône devrait apparaitre en haut à droite de votre écran, et vous n’aurez plus qu’à cliquer dessus afin de régler les paramètres que vous voulez.

Pour cela, il vous faudra tout d’abord cliquer sur « Trouvez des centres de vaccination », et vous serez ensuite redirigés vers le site Doctolib, sur lequel vous devrez vous connecter avec votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez sélectionner les centres de vaccinations les plus proches de chez vous, et n’aurez qu’à cliquer sur le bouton « Ajouter à ma liste ». Il faudra renouveler l’opération sur chaque centre dont vous souhaitez surveiller la disponibilité des doses.

Après cette étape, si vous cliquez sur l’icône de l’extension vous verrez apparaitre une liste de centres surveillés. Vous n’aurez plus alors qu’à cocher l’option « réserver automatiquement », comme sur la photo ci-dessous.

