Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le nouvel iPad de 2025 avec sa puissante puce A16 profite de la fin des soldes pour baisser son prix de presque 100 €, de quoi se laisser tenter.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’été 2025

Les tablettes sont des accessoires très utiles au quotidien, que ce soit dans le confort de la maison, ou pour une utilisation plus professionnelle au travail. Bien pratique, leur usage s’est démocratisé à toute la famille pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou simplement surfer sur le net. Le nouvel iPad 11 de 2025 est une très bonne tablette iOS actuellement moins chère.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

L’iPad 11 avec puce A16 de 2025 est vendu 409,99 à sa sortie. Pour les soldes d’été, le modèle Wi-Fi 128 Go est proposé sur Rakuten au prix de 319 € grâce au code promo RAKUTEN30 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, cet iPad de 2025 ?

L’iPad 11 est la tablette basique d’Apple de 2025, parfaite pour un usage quotidien et pour toute la famille. Ses dimensions de 248,6 × 179,5 × 7 mm pour un poids de 477 g sont idéales et permettent une excellente prise en main. C’est simple, l’ardoise est d’une taille parfaite. L’écran Liquid Retina de 11 pouces est lumineux et convient parfaitement pour regarder du contenu, lire et consulter des sites sur Internet. Pour le soir, la technologie True Tone limite la fatigue des yeux.

iPad 11 2025 // Source : Apple

La puce A16 Bionic assure quant à elle l’ensemble des tâches sans sourciller. Le multitâche se fait facilement, et la tablette peut lancer des jeux vidéo gourmands sans ralentir. Pour les tâches professionnelles, l’iPad est compatible avec l’Apple Pencil et le clavier Magic Keyboard Folio.

À ce prix, cet iPad est-il une bonne affaire ?

À moins de 319 €, l’iPad 11 est une excellente affaire. En plus de l’ergonomie et des performances à la hauteur, l’iPad 11 dispose de caméras afin de gérer des appels via FaceTime, ou prendre des photos grâce à un capteur honnête. Les clichés sont de qualité et peuvent aisément remplacer un smartphone en cas de besoin.

Enfin, son autonomie est d’une journée complète et se recharge via USB-C.

Les points à retenir sur l’iPad 2025 :

Une ardoise ergonomique à la taille parfaite

La puce A16 Bionic

Peut convenir pour le travail

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !