Dans un communiqué, SFR annonce l’arrivée d’une offre 5G pour les clients Red by SFR. Le tarif est plus compétitif que chez les autres opérateurs et pourrait séduire les personnes sans accès fibre.

Après la SFR Box 10+, l’opérateur au carré rouge lance une autre nouveauté estivale : une offre Box 5G pour RED by SFR, sa filiale low cost.

Pour 29,99 euros par mois, un record pour une offre du genre, SFR propose un routeur compatible 5G avec des débits descendants de 1,1 Gbps (150 Mbps en montant). La box est compatible Wi-Fi 6 : il s’agit de la même que dans les autres offres SFR Box 5G.

L’offre Box 5G de Red by SFR. // Source : Capture Numerama

Une offre alléchante pour les personnes qui n’ont pas de fibre et veulent juste Internet

À 29,99 euros par mois, SFR est le moins cher de tous ses concurrents. La RED Box 5G vient avec des frais d’ouverture de 19 euros, ce qui est plutôt raisonnable dans le milieu. À ce prix, SFR fait le choix de se contenter d’Internet. Le téléphone fixe est une option payante (5 euros par mois) et la télévision n’est pas proposée.

Caractéristiques de la box Free 5G Prix 29,99 € /mois Débit Max ⬇️ jusqu’à 1,1 Gbit/s

⬆️ jusqu’à 150 Mb/s Wi-Fi Wi-Fi 6, en 2,4 GHz et en 5 GHz Nombre de ports Ethernet 3 TV Pas disponible Téléphone En option à 5 euros par mois Enveloppe de data Illimitée Frais 19 € d’activation et 29 € de résiliation Les caractéristiques de la Box 5G de Red by SFR.

Par rapport à ses concurrents, RED by SFR est nettement plus compétitif. Certains, comme Free, proposent le même prix pendant 12 mois, mais font monter ces prix ensuite. SFR est le seul à garantir un prix sous les 30 euros par mois.

Parmi les défauts de l’offre de SFR, outre la télévision et le téléphone, il y a le Wi-Fi 6. La box n’est pas taillée pour le réseau de dernière génération. Mais on peut imaginer que la plupart des utilisateurs sauront s’en contenter. Par rapport aux autres, notamment Orange et Bouygues, le prix est ultra-compétitif. Orange est le seul à se démarquer avec une offre -26 ans à 29,99 euros qui vise les étudiants.

Red by SFR Free Orange SFR Bouygues Prix mensuel 29,99 euros 39,99 euros 42,99 euros 39,99 euros 40,99 euros Prix -26 ans – – 29,99 euros par mois – – Quantité 5G Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité Type de Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Débits théoriques 1,1 Gb/s et 150 Mb/s Non communiqués 1 Gb/s et non communiqué 1,1 Gb/s et 150 Mb/s 1,1 Gb/s et 58 Mb/s Type de 5G 5G NSA 5G SA/NSA 5G SA/NSA 5G NSA 5G NSA Nombre de ports Ethernet 3 3 2 3 5 Téléphone fixe Option à 5 euros par mois ✅ ✅ ✅ ✅ Accès à la télé ❌ Via app Via app (boîtier à 5 euros) Via app Option à 4 euros par mois Frais d’inscription 19 euros 29 euros 29 euros 19 euros 19 euros

En plus de l’annonce d’une box 5G pour Red by SFR, l’opérateur annonce le même jour une nouvelle offre SFR à 44,99 euros par mois, avec un décodeur télé et 160 chaînes. Il s’agit du même routeur que dans l’offre box 5G de Red by SFR, avec de la 5G en Wi-Fi 6.

Une box 5G permet aux personnes non éligibles à la fibre de profiter d’un débit supérieur à celui de l’ADSL, grâce aux antennes habituellement réservées aux smartphones. En fonction de votre couverture 5G, il peut s’agir d’une bonne solution de remplacement. Mais les personnes éligibles à la fibre feraient mieux de choisir une offre fibre, plus rapide et souvent moins chère.

