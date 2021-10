Apple a enfin officialisé ses AirPods 3, en projet depuis maintenant plusieurs mois. Comme attendu, ils épousent le format des AirPods Pro, mais avec une fonctionnalité importante en moins (la réduction de bruit active).

Véritable carton depuis leur lancement en décembre 2016, les AirPods n’ont pas beaucoup évolué depuis. Le dernier rafraîchissement date de mars 2019, quand les écouteurs ont accueilli deux nouveautés (la commande vocale ‘Dis Siri’ et la recharge sans fil). En 2021, les AirPods font enfin peau neuve, avec une troisième génération qui ressemble étrangement aux AirPods Pro.

Par conséquent, les AirPods 3 d’Apple, présentés durant le keynote de rentrée avant tout dédié aux iPhone 13, en finissent avec la longue tige qui a fait la réputation de leurs prédécesseurs (on s’en est beaucoup moquée, mais elle a donné naissance à une véritable signature). En revanche, si les AirPods 3 font penser à des AirPods Pro, ils sont privés des fonctionnalités les plus avancées — comme la réduction de bruit active.

Mieux que des AirPods 2, moins bien que des AirPods Pro

À l’instar des AirPods 1 (&2) et contrairement aux AirPods Pro, les AirPods 3 ne sont livrés avec aucun embout en silicone. Ce qui veut dire qu’Apple a opté pour un design le plus universel possible, mais qu’il faudra quand même les essayer dans le but de s’assurer qu’ils conviennent. Les embouts livrés avec les AirPods Pro sont de différentes tailles, et il s’agit d’une spécificité supplémentaire en faveur des écouteurs les plus chers de la gamme.

La gamme AirPods :

AirPods 2 AirPods 3 AirPods Pro AirPods Max ‘Dis Siri’ ✅ ✅ ✅ ✅ Charge sans fil ✅ ✅ ✅ ❌ Embouts interchangeables ❌ ❌ ✅ ❌ Audio Spatial ✅ ✅ ✅ ✅ Prix 149 € 199 € 279 € 629 €

On retrouve sinon les qualités attendues pour des AirPods : intégration idéale au sein de l’écosystème iOS (puce H1), commande vocale ‘Dis Siri’, recharge sans fil (avec un nouveau boîtier plus adapté à leur design, toujours équipé d’un port Lightning et compatible MagSafe), rendu audio spatial ou encore tiges tactiles pour gérer la lecture. Apple promet une autonomie de 6 heures (30 heures en tout), contre 5 heures pour les AirPods 2 (24 heures en tout).

À noter qu’ils s’appuient quand même sur un transducteur flambant neuf, capable d’assurer, notamment, de meilleures basses. Ils sont aussi résistants à l’eau et à la transpiration (certification IPX4).

Pour accompagner ces AirPods 3, Apple lance un nouvelle abonnement pour Apple Music, baptisé Voice. Il s’agit d’une formule moins chère (4,99 € par mois) uniquement compatible avec des commandes vocales (via ‘Dis Siri’). Les abonnés seront aussi privés des fonctionnalités comme l’Audio Spatial et la qualité Lossless.

Prix et date de sortie des Apple AirPods 3

Les AirPods 3 sont attendus pour le 26 octobre au prix de 199 €. À noter que l’arrivée de ces AirPods 3 ne chassent pas les AirPods 2 du catalogue (ils passent à 149 €). Pour Apple, il s’agit d’un moyen de proposer deux designs différents pour des prestations quasiment équivalentes.

