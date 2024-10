Lecture Zen Résumer l'article

Selon Challenges, Devialet a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris, dans l’objectif de lever des fonds pour survivre. Le spécialiste de l’audio haut de gamme, malgré ses tentatives de diversification, n’arriverait pas à résister à la pression du marché.

Peu de personnes possèdent une enceinte Devialet, mais tout le monde en a déjà vu une. Les systèmes « Phantom » de la marque française, connus pour leur design original et facilement identifiable (souvent avec des coloris très élitistes, qui imitent des métaux rares), sont souvent mis en avant dans les magasins d’électronique. Il n’est pas rare d’en apercevoir à la télévision chez des célébrités ou dans des bureaux, même si les Phantom affichent un rapport qualité-prix largement inférieur à celui d’une enceinte HomePod ou Sonos.

La Devialet Phantom I commence à 2 100 euros. // Source : Numerama

Malgré quelques tentatives de diversification, comme une barre de son à 2 200 euros, des écouteurs sans-fil ou des partenariats avec Huawei ou Free, pour faire connaître la marque Devialet dans des produits plus abordables, l’entreprise française serait en grande difficulté économique. Selon Challenges, qui a enquêté sur la santé financière de l’entreprise, Devialet lutterait actuellement pour trouver de nouveaux fonds, avec pour risque l’implosion.

Des enceintes dorées à plusieurs milliers d’euros : un modèle qui ne fonctionne plus

Devialet incarne le luxe à la française. Présent sur le marché de l’audio sans-fil bien avant l’explosion du marché des enceintes connectées (Sonos, Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod…), le Français a toujours misé sur le haut de gamme, en s’adressant aux personnes en quête d’un marqueur social, pour s’imposer.

Ses enceintes sont aujourd’hui compatibles avec les dernières normes (AirPlay, Spotify Connect, etc.), mais leurs prix les rendent inabordables pour la plupart des utilisateurs. Malgré une forte présence dans les magasins, avec des salles d’écoute dans les boutiques Fnac, notamment, Devialet brille par son image, mais ne dispose pas d’un modèle économique suffisamment solide pour un géant de la tech. Son ouverture à Huawei et à Free, pour rendre la marque Devialet plus abordable, est la preuve que l’entreprise tente de se renouveler, sans être prête à casser ses propres prix.

Certains écouteurs Huawei, comme les FreeBuds Pro 2, sont co-développés par Devialet. // Source : Numerama

Selon Challenges, Devialet a demandé durant l’été 2024 « l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris ».

Cette procédure, qui peut durer quatre à cinq mois, vise à trouver des fonds pour survivre, en faisant entrer de nouveaux investisseurs au capital de l’entreprise. Le problème est que Devialet perd actuellement de l’argent (malgré un exercice positif en 2023) et que le marché de l’audio est perçu comme difficile par les investisseurs.

Dans son article, Challenges révèle que la stratégie de Devialet, « qui a cramé beaucoup d’argent dans le marketing », est contestée en interne. Deux de ses dirigeants sont récemment partis, alors que l’entreprise réfléchit à son prochain projet. Faut-il sortir plus régulièrement des enceintes ? Arrêter les partenariats pour renouer avec le luxe ? Miser sur de nouveaux marchés comme la Chine ? Devialet ne semble pas prêt à jeter l’éponge, puisqu’il préparerait un nouveau lancement cet automne, mais son avenir long terme nécessitera plusieurs changements.

