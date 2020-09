Si vous avez un compte Epic Games, parce que vous jouez à Fortnite par exemple, attention à la façon dont vous vous connectez : l'option proposée par Apple sera désactivée à partir du 11 septembre.

À la crise juridique et commerciale qui détériore les relations entre Apple et Epic Games va peut-être s’ajouter une escalade technique. Dans un message publié sur Twitter le 9 septembre, le studio derrière Fortnite annonce que sa communauté n’aura très bientôt plus la possibilité de se connecter à son compte avec l’option « Se connecter avec Apple » (« Sign In with Apple »).

« Apple va interdire aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes Epic Games avec l’option ‘Se connecter avec Apple’ à partir du 11 septembre 2020 », prévient l’éditeur. Les joueurs et les joueuses se servant de cette option doivent donc mettre à jour sans tarder leur adresse e-mail et leur mot de passe, avant cette date, sous peine de ne plus pouvoir se connecter à leur compte.

Une option dévoilée par Apple avec iOS 13

L’option « Se connecter avec Apple » est l’une des nouveautés d’iOS 13. Il s’agit d’un outil de connexion qui permet de se connecter à des services ou des applications, non pas en vous servant d’un identifiant et d’un mot de passe spécifiques, mais en utilisant une solution de connexion automatique proposée par Apple. Des entreprises comme Facebook, Google et Twitter proposent déjà cette option.

La solution fournie par Apple se veut néanmoins bien plus respectueuse des données personnelles, en évitant de les demander en échange du service de connexion automatique. Il est même possible de ne pas donner son adresse mail, mais de demander une adresse générée aléatoirement, qui redirigera automatiquement les mails sur la bonne adresse — la vraie. Pratique, notamment, pour limiter la casse en cas de fuite malheureuse de données personnelles sur la toile.

Epic Games fournit dans ses pages d’aide un rapide guide explicatif sur la façon de mettre à jour son mail et son mot de passe.

Dans le cas où la modification n’a pas pu être effectuée avant la date du 11 septembre, il est toujours possible de récupérer son compte manuellement. Epic Games fournit différentes options en fonction des cas de figure (réinitialisation du mot de passe, authentification à deux facteurs dysfonctionnelle, contact de l’équipe d’assistance, etc.), notamment via un code de vérification envoyé par mail.

Signe de la gravité de la situation, Epic Games a mobilisé ses autres comptes sur les réseaux sociaux pour prévenir le public, comme le compte Twitter officiel de Fortnite ou celui d’Unreal Engine.

Un dommage collatéral de la bataille entre Apple et Epic

La suppression de l’option s’inscrit dans le bras de fer que se livrent la firme de Cupertino et le studio depuis cet été autour de la commission de 30 % qui est prélevée par Apple sur chaque transaction commerciale survenant dans Fortnite, via l’application iOS. Epic Games a tenté de contourner ce prélèvement avec une offre de réduction permanente de 20 %, ce qui a fait réagir Apple, et de façon virulente.

En raison de l’exclusion de Fortnite de l’App Store, les joueurs et les joueuses sous iOS n’ont pas accès aujourd’hui à la saison 4 du jeu vidéo, qui a démarré le 27 août dernier. Ce décalage avec le reste de la communauté a depuis poussé de nombreuses personnes à délaisser le jeu sur mobile pour une alternative, par exemple sur PC. Début septembre, il a été mesuré que 60 % de la communauté sur iOS a disparu.

Depuis lors, une bataille rangée devant les tribunaux s’est engagée, avec des plaintes de part et d’autre.

Reste une question : pourquoi Epic Games se servait-il de l’option « Se connecter avec Apple » ? Il apparaît que le studio n’avait pas le choix : sa présence est requise dès lors qu’un développeur iOS fait par ailleurs appel à des solutions de connexion automatique rivales (Google, Facebook ou Twitter). Comme c’est effectivement le cas pour Epic Games, le studio était obligé de suivre cette consigne.

