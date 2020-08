Epic Games a officialisé la nouvelle : la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite ne sera pas accessible sur iPhone, iPad et Mac au moment de la mise à jour 14.00 du 27 août 2020.

Si vous avez un iPhone ou un iPad, vous ne pourrez pas jouer à la nouvelle saison 4 du chapitre 2 de Fortnite à compter du 27 août 2020, a confirmé Epic Games sur son site officiel.

« Apple bloque toutes les mises à jour et installations de Fortnite sur l’App Store, et ils ont annoncé qu’ils allaient bloquer notre capacité de développer Fortnite sur des appareils Apple. Par conséquent, la mise à jour 14.00 de la saison 4 du chapitre 2 ne sortira ni sur iOS ni sur macOS le 27 août », a asséné le studio américain.

Les joueurs resteront bloqués à la saison 3

Cette nouvelle n’est pas vraiment surprenante, au vu de la guerre que se mènent Apple et Epic Games depuis plusieurs semaines. Apple a décidé de bloquer l’application Fortnite de son magasin virtuel après qu’Epic a tenté de contourner son système de paiement afin de ne plus être soumis aux 30 % de commission que la firme à la pomme impose à tous les achats effectués dans une application qui provient de son App Store.

En attente d’un jugement définitif fin septembre, la justice américaine a autorisé le 25 août 2020 ce blocage de la part d’Apple.

Que se passera-t-il à partir du 27 août 2020 pour les joueurs et joueuses sur Mac, iPad et iPhone ? La réponse d’Epic est claire : ils resteront bloqués à la saison 3 de Fortnite. « Lorsque le Chapitre 2 – Saison 4 commencera, les joueurs de Fortnite pourront continuer à jouer avec la version 13.40 », a prévenu Epic sur son site officiel. La dernière mise à jour à laquelle ils auront accès sera donc du 5 août 2020. Cela signifie que les joueurs et joueuses ne pourront « pas accéder au nouveau contenu et au nouveau Passe de combat ».

Cela laisse donc penser que les joueurs dans l’écosystème Apple vont, en toute logique, être contraints de jouer uniquement entre eux, car ils ne pourront pas jouer avec la nouvelle carte et les nouveautés apportés par la saison 4.

Crédit photo de la une : Epic Games

