Fortnite est inaccessible sur l'App Store d'Apple pour iPhone et iPad. Après avoir provoqué le géant de Cupertino plus tôt le 13 août, Epic Games lance une bataille juridique et de communication.

C’était un coup audacieux dans l’histoire de l’informatique mobile : alors qu’Apple et Google ont depuis toujours imposé aux développeurs d’applications et de jeux une commission pour leurs ventes réalisées dans l’App Store et le Google Play, Epic Games a brisé cette règle. Le développeur du mastodonte Fortnite a proposé le 13 août une modification de son application qui permettait aux joueuses et joueurs de payer des goodies et abonnements moins cher s’ils ne passaient pas par le paiement in-app d’Apple ou de Google.

Il n’aura fallu que quelques heures pour qu’Apple réagisse : le jeu Fortnite a disparu de l’App Store, sur iPhone et iPad, d’après nos constatations. Mais si Apple a mordu à l’hameçon, faisant respecter ses règles imposées à tous les développeurs, Epic Games a doublé son premier coup d’une action en justice et d’une campagne de communication. À 22h, heures françaises, le développeur a prévu de dévoiler un mini-film, qui semble être une parodie de la fameuse publicité 1984 d’Apple, qui prônait l’émancipation. Le visuel ne laisse aucun doute.

Fortnite Party Royale will premiere a new short : Nineteen Eighty-Fortnite. Join us at 4PM ET. pic.twitter.com/BWvndK3gDt — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Dans un tweet, le compte officiel en anglais de Fortnite a également publié une réponse légale à Apple, portant l’affaire devant la justice. Le document, copieux, a très vraisemblablement été rédigé bien avant cette opération et la provocation d’Epic Games un peu plus tôt dans la journée du 13 août n’était qu’un piège qui attendait que les responsables de l’App Store.

Article en cours de développement.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo