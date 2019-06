Apple a dressé la liste des nouveautés qui accompagneront iOS 13, lors de la WWDC 2019.

Apple a officiellement présenté la nouvelle version de son système d’exploitation, iOS 13, le lundi 3 juin 2019 à San José, au cours de la conférence annuelle WWDC à laquelle Numerama a pu assister.

iOS 13 sera, comme tous les ans, disponible à partir de l’automne en même temps que les nouveaux iPhone prévus pour 2019. Les versions développeurs et bêta publique arriveront avant.

Voici toutes les nouveautés à venir.

Le mode sombre

Le Dark Mode est attendu depuis longtemps sur iPhone et iPad : c’est désormais certain, il sera incorporé à iOS 13. Ce dernier cumule plusieurs avantages, dont le fait de permettre d’économiser de la batterie sur les écrans OLED (le noir est un pixel éteint, grosso modo) et, bien sûr, de reposer ses yeux.

Plusieurs applications héritent donc d’un fond noir élégant, comme les Rappels, les Messages, Plans, Calendar, Apple Music, mais aussi la zone de recherche qui contient les News et les dernières apps utilisées, à laquelle on accède en swipant vers la droite à partir de l’écran d’accueil.

On regrettera toutefois que certains logos d’applications restent en blanc, ce qui signifie que sur un écran d’accueil, le mode sombre n’est pas vraiment très différent de l’autre.

Apple en a profité pour confirmer l’existence d’un clavier « swipe », sur lequel vous pouvez glisser vos doigts pour écrire.

Plus de rapidité d’exécution

Face ID sera 30 % plus rapide

Les téléchargements seront 50 % moins lourds

Lancer une application sera deux fois plus rapide

Une nouvelle app Photos, Maps refait

L’application Photos sera réorganisée pour être à la fois plus fluide, élégante et aérée : l’objectif est qu’il sera plus simple de scroller à travers des milliers de photos, notamment en repérant lorsque vous avez des doublons pour éviter de vous les montrer.

Apple va ajouter une vue pour regrouper vos souvenirs en période donnée dans le temps : en jour, en mois ou en année. Le tout, en enlevant les photos inutiles pour aller à l’essentiel. Vous pourrez aussi voir toutes les photos du même jour, année après année.

De son côté, l’application Maps a le droit à une cure de jouvence avec de nouveaux fonds de carte, plus détaillés et plus réalistes. Les reliefs sont visibles et les bâtiments sont en relief. Malheureusement, en 2019, seuls les États-Unis seront concernés par ces changements. Un mode Street View sera également disponible et permettra de se rendre dans les rues des villes grâce à des photos à 360 degrés prises par les équipes d’Apple.

L’édition de vidéo

Il sera désormais possible, sous iOS 13, de modifier les vidéos beaucoup plus largement, notamment en les faisant tourner mais aussi en appliquant des filtres.

« Se connecter via Apple »

La nouvelle fonctionnalité « sign in with Apple » risque de beaucoup faire parler d’elle. Jusqu’ici, les applications vous permettaient de vous connecter avec des services tiers (Facebook, Google, Twitter…), mais cela vous forçait à partager certaines informations personnelles, sans savoir vraiment ce que vous donniez aux services en question.

Avec le bouton « se connecter via Apple », vous aurez, en plus de ne pas partager vos habitudes sur le web, la possibilité soit :

de donner votre adresse mail

de choisir l’option « générer une adresse aléatoire », qui redirigera automatiquement les mails sur votre réelle adresse mail

Des memojis améliorés

Piercings, dents personnalisées, maquillage, boucles d’oreilles… Les memojis auront beaucoup plus de possibilités de personnalisation, en plus de nouvelles coiffures, ainsi que l’option… d’ajouter des AirPods à votre avatar.

Les memojis seront également déclinés en stickers qu’il sera possible d’utiliser très rapidement, à l’image des Bitmojis de Snapchat. Ces stickers fonctionneront sur tous les supports, pas seulement les derniers iPhone qui disposent de la caméra True Depth.