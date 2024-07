Lecture Zen Résumer l'article

Grâce au DMA, le règlement européen sur la concurrence, Epic Games peut relancer Fortnite sur iPhone et iPad sans passer par l’App Store. Une première version est prête et ne devrait plus tarder à faire son apparition.

En août 2020, Apple et Epic Games, l’éditeur de Fortnite, sont entrés en guerre. La cause de ces hostilités : la décision du développeur de Fortnite d’ajouter un moyen de paiement alternatif dans son jeu vidéo, afin de contourner la taxe de 30 % que lui prélevait Apple via son magasin App Store. Il ne s’agissait pas d’une maladresse de la part d’Epic Games, puisque l’entreprise a volontairement provoqué Apple dans l’espoir de se faire bannir, pour l’attaquer en justice. Son plan s’est déroulé comme prévu : Fortnite n’est plus disponible sur iPhone ou iPad depuis.

Plusieurs années plus tard, après un long procès qui n’a fait aucun gagnant (Epic Games n’a pas obtenu ce qu’il voulait, Apple a dû assouplir certaines pratiques), Fortnite s’apprête à revenir sur iOS, mais seulement dans l’Union européenne. Ce n’est pas grâce à son procès qu’Epic Games va y parvenir, mais grâce au Digital Markets Act, le règlement sur la concurrence instauré par la Commission européenne. Il force Apple à ouvrir l’iPhone aux apps en dehors de l’App Store dans les 27.

Apple et Epic Games : la guerre continue

Quand Apple a annoncé qu’il allait se conformer au DMA, Epic Games a été un des premiers à se réjouir.

Au lendemain de l’annonce d’Apple, l’entreprise de Tim Sweeney avait confirmé le retour de Fortnite sur iPhone, avant même de découvrir les conditions strictes imposées par Apple. Elle a malgré tout conservé sa position en annonçant l’Epic Games Store pour iOS, un magasin concurrent de l’App Store avec une commission de 12 %.

En juillet 2024, Epic Games a indiqué qu’il avait envoyé à Apple une première version de son magasin, qui doit maintenant être vérifiée par ses équipes d’Apple. Sans surprise, Apple a refusé l’Epic Games Store à deux reprises en citant des problèmes de design. La marque californienne dit craindre que les boutons « Installer » et « Achats intégrés » du Epic Games Store ressemblent trop à ceux de l’App Store. Un bon moyen de mettre la pression à son ennemi.

Pour faire pression sur Apple, Epic Games publie les détails de leurs échanges sur Twitter. // Source : X

Et puis, le 5 juillet, tout est rentré dans l’ordre. Apple a changé d’avis et a validé la demande d’Epic Games, qui dispose donc de l’autorisation technique d’installer une application sur un iPhone européen sans passer par l’App Store.

Fortnite de retour cet été ?

Quelles sont les prochaines étapes pour Epic Games ? En plus de la validation de l’Epic Games Store, l’entreprise doit maintenant recevoir une autorisation pour l’installation de Fortnite sur les appareils européens. Apple vérifie chaque application manuellement pour des raisons de sécurité, du moins officiellement. Elle n’est pas censée intervenir sur le contenu.

Dans un tweet publié le 29 juin, Epic Games indiquait « viser les deux prochains mois pour le magasin et Fortnite sur iOS dans l’Union européenne ». Sauf problème technique, il est probable que Fortnite fasse son retour sur iPhone dans le courant de l’été. La version iPad attendra iPadOS 18 en septembre, puisque le DMA ne concerne pas encore la tablette.

Epic Games parle d’un retour d’ici « deux mois ». // Source : X

Quand Fortnite sera officiellement de retour sur iPhone, il faudra se rendre sur le site d’Epic Games pour télécharger l’Epic Games Store. Un processus un peu long permettra, au bout d’une dizaine d’étapes, de faire apparaître l’icône du magasin sur son écran d’accueil. À l’intérieur, on pourra installer Fortnite et d’autres jeux. Epic Games dit vouloir ouvrir son magasin à tous les développeurs et compte, lui aussi, publier ses propres applications dans d’autres magasins (mais vraisemblablement pas l’App Store).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+