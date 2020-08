La saison 4 du deuxième chapitre de Fortnite arrivera le 27 août 2020, via la nouvelle mise à jour. Pour tout le monde... sauf celles et ceux sur iPhone et iPad.

Après avoir beaucoup tardé à lancer la saison 3 de Fortnite, Epic Games semble renouer avec son timing habituel, à hauteur d’une nouvelle grosse mise à jour toutes les dix semaines. La saison 4 du chapitre 2 du jeu de survie et de construction sera donc disponible à partir du 27 août 2020.

Cette mise à jour n’est néanmoins pas tout à fait comme les autres, car elle arrive dans un contexte de guerre ouverte entre l’éditeur Epic Games et Apple. Après une provocation d’Epic, qui n’appréciait pas la commission de 30 % que prélève le géant à la pomme sur tous les achats in-app réalisés dans Fortnite, Apple a décidé de bannir l’application de son App Store. Epic Games a porté plainte, mais Apple a pour l’instant gardé le droit de ne plus accueillir Fortnite dans son magasin virtuel.

Epic Games a, dans la foulée, lancé un mouvement intitulé #FreeFortnite pour pousser ses fans à s’insurger contre Apple. Pour peser dans la balance, Epic rappelle quotidiennement qu’à cause de la décision de son concurrent, les joueurs et joueuses sur iOS ne peuvent non seulement plus télécharger Fortnite, mais qu’ils n’auront pas non plus accès à la mise à jour qui permet d’avoir accès à la saison 4 du chapitre 2 du jeu.

« Étant donné qu’Apple BLOQUE votre accès, lorsque le Chapitre 2 – Saison 4 de Fortnite sera disponible, vous ne pourrez PAS jouer à la nouvelle saison sur les appareils fonctionnant sous iOS », s’est emporté la firme dans son communiqué.

Sur toutes les autres plateformes (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, GeForce Now et Android via l’application Epic Games), la saison 4 sera disponible.

Voici tout ce que l’on sait sur ce nouveau volet.

Quand la saison 4 de Fortnite sera-t-elle disponible ?

Le passe de combat de la saison 3 de Fortnite prend fin le 26 août 2020, ce qui annonce l’arrivée du quatrième volet dans la foulée, le 27 août 2020. La mise à jour sera probablement disponible entre 9 et 10 heures en France, comme c’est généralement le cas pour toutes les mises à jour d’Epic Games.

Si l’éditeur de jeu vidéo reprend son rythme de croisière habituel, ce nouveau volet devrait durer 10 semaines, doit jusqu’à la mi-novembre.

Une thématique Marvel

De nombreux visuels diffusés par les comptes officiels d’Epic Games depuis quelques jours confirment que la saison 4 sera basé la thématique des super-héros Marvel. Certaines rumeurs voudraient que des skins adaptés des héros Thor ou She-Hulk soient notamment ajoutés dans le jeu.

The Herald has found The Island. The prelude to War has begun. Experience Part 1 in-game now…#FortniteSeason4 8.27.2020 pic.twitter.com/Pl14rHYjGq — Fortnite (@FortniteGame) August 22, 2020

Lorsque l’on met bout à bout les images qui ont déjà été publiées, comme l’a fait le compte Twitter FortniteGLAT d’agrégation de leaks, on voit que les lettres forment le début du mot NEXUS, une dénomination qui peut être traduite par « une série de connexions qui relient des choses entre elles ».

Dans l’univers Marvel, il existe d’ailleurs un concept intitulé « The Nexus of All Realities ». « Le Nexus des réalités est un phénomène cosmique multiversel qui consiste en un ensemble de portails interdimensionnels permettant d’accéder vers n’importe quelle autre réalité, des terres parallèles, divergentes ou les dimensions mystiques ou n’importe quel autre espace-temps », décrit le site marvel-world.com.

Teasers Unidos hasta el día de hoy !#Fortnite pic.twitter.com/j4aPIB6ABW — Fortnite LAT – Noticias y Filtraciones ! (@FortniteGLAT) August 25, 2020

Ce ne serait pas la première fois que Fortnite se frotte à l’univers des super-héros de Marvel. En 2018, le jeu de survie et de construction avait déjà ajouté le personnage de Thanos sur la fameuse île où les joueurs doivent s’éliminer. Puis, un mode Avengers avait été ajouté en 2019, où l’on pouvait carrément prendre les pouvoirs de certains super-héros, comme le bouclier de Captain America ou les propulseurs d’Iron Man.

Certains ont d’ailleurs remarqué que le marteau de Thor pourrait bien arriver dans la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite.

Thor's hammer and the Crater POI just got decrypted ! pic.twitter.com/5ptNGLK0MX — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) August 24, 2020

Quid de Fortnite saison 4, chapitre 2 sur iOS ?

« Lorsque le Chapitre 2 – Saison 4 commencera, les joueurs de Fortnite pourront continuer à jouer avec la version 13.40 », a prévenu Epic sur son site officiel. Cette mise du 5 août 2020 est la dernière en date avant la décision d’Apple de bloquer le jeu de son store. « Par contre, ils ne pourront pas accéder au nouveau contenu et au nouveau Passe de combat », précise le studio.

En somme, les joueurs et joueuses sur iOS seront donc « bloqués » à la saison 3, tandis que sur les autres plateformes, les gamers auront accès aux nouveaux contenus.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo