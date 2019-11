Le moment du choix entre Flambino, Larméléon et Ouistempo se rapproche à grands pas. Vous n’avez pas encore précommandé votre version ? Cela tombe bien, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sont aujourd’hui proposés à 44,99 euros sur Amazon, soit 5 euros de moins que chez les concurrents.

Une nouvelle génération de Pokémon est enfin à découvrir avec l’arrivée imminente des nouvelles versions ce vendredi 15 novembre 2019 sur Nintendo Switch, soit dans deux jours. Laquelle allez-vous choisir ? La version Épée, ou la version Bouclier ? Quoi qu’il en soit, elles sont toutes les deux disponibles au prix réduit de 44,99 euros sur Amazon, alors que la majorité des revendeurs français n’hésite pas à afficher un tarif tout rond de 50 euros.

Pas d’affolement, il est encore temps de précommander le jeu afin de le recevoir le jour J en choisissant la livraison en 1 jour ouvré. Pour les nouveaux clients, l’offre Amazon Prime est gratuite les 30 premiers jours.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les nouveautés de ces deux nouvelles versions Pokémon ?

À la différence des opus Pokémon Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli, qui reprennent l’histoire des versions Bleu et Rouge sur Game Boy, les événements des nouveaux épisodes intitulés Épée et Bouclier prennent place dans la région de Galar, et non de Kanto, une région où humains et Pokémon travaillent en harmonie pour faire prospérer l’industrie. Au programme : une centaine de nouvelles bestioles, de nouvelles mécaniques de gameplay, comme le mode Dynamax, font leur apparition et il y aura même une zone ouverte appelée Les Terres Sauvages qui fait la taille de deux région du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Une fonction raid en multijoueur contre les Gigamax (des Pokémon géants) est également de la partie.

Quelles sont les différences entre la version Épée et la version Bouclier ?

Comme pour chaque jeu Pokémon, la principale différence entre deux versions vient des créatures exclusives pour chacune d’elle. Dans Pokémon Épée, il sera possible de capturer Canarticho, Palarticho, Solochi, Diamar, Trioxhydre, Bébécaille, Écaïd et Ékaïser. En ce qui concerne Pokémon Bouclier, la liste est tout aussi intéressante avec Ponyta, Galopa, Embrylex, Ymphect, Tyranocif, Mucuscule, Colimucus et Muplodocus.

Ce n’est pas tout, les joueurs et joueuses des différentes versions ne vivront pas exactement la même aventure, notamment en affrontant des champions d’arènes différents. Pokémon Épée vous fera combattre Faïza et son Kapoera alors que Pokémon Bouclier vous mettra face à Alistair et son Mimiqui, par exemple. Des contenus différents concernant les raids Gigamax sont également attendus.

