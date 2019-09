Nintendo avait un contenu copieux pour son Direct diffusé dans la nuit du 4 au 5 septembre. On fait le point.

Nintendo avait donné rendez-vous aux propriétaires de la Switch pour un énième Direct. Avec une durée annoncée de 40 minutes, on savait que le menu allait être très copieux. Et les propriétaires de la console peuvent être rassurés, tant ils auront de quoi jouer dans les jours, semaines et mois à venir. Désormais bien installée sur le marché, la console ne cesse d’étoffer son catalogue avec de la variété et tout le monde est gagnant.

Que fallait-il retenir de ce Nintendo Direct ? On fait le point sur les principales annonces.

Overwatch arrive sur Switch

Blizzard Entertainment et Nintendo vont poursuivre leur mariage. Après Diablo III, c’est Overwatch qui débarque sur la Switch. Le FPS multijoueur sera disponible le 15 octobre avec un portage qui s’offrira quelques nouvelles façons de jouer (exemple : des déplacements au gyroscope). Certains penseront que c’est un peu tard… mais qu’importe.

Les jeux SNES dans l’abonnement Switch Online

Les rumeurs sont avérées : le catalogue d’oldies disponibles via l’abonnement Nintendo Switch Online intègre des pépites en provenance de la SNES. Des jeux comme Super Mario Kart, The Legend of Zelda : A Link to the Past, Super Mario World ou encore Star Fox seront à (re)découvrir dès le vendredi 6 septembre, éventuellement avec une reproduction de la manette vendue 29,99 euros.

La liste des jeux :

Super Mario World

Super Mario Kart

The Legend of Zelda : A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Land 3

Super Mario World 2 : Yoshi’s Island

Star Fox

F-ZERO

Pilotwings

Kirby’s Dream Course

BRAWL BROTHERS

Breath of Fire

Demon’s Crest

Joe & Mac 2 : Lost in the Tropics

SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE FORCE

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Une mise à jour pour Tetris 99

Autre bonus offert avec le Nintendo Switch Online, le Battle Royale Tetris 99 reçoit une mise à jour avec de nouveaux challenges (y compris des défis journaliers) et un mode Invictus accessible uniquement pour les joueurs chevronnés (c’est-à-dire celles et ceux qui ont fini premiers au moins une fois).

D’autres portages

Depuis son lancement, Nintendo Switch accumule les portages et personne ne s’en plaindra au regard des jeux en question. Dès à présent, il est possible d’acquérir le RPG acclamé Divinity : Original Sin 2 – Definitive Edition, sachant que l’on pourra récupérer sa sauvegarde Steam.

Suivront :

Devil May Cry 2 le 19 septembre ;

Star Wars : Jedi Knight II : Jedi Outcast le 24 septembre ;

Vampyr le 29 octobre ;

DOOM 64 le 22 novembre ;

Return of the Obra Dinn (fin d’année 2019) ;

La compilation Assassin’s Creed : The Rebel Collection (Assassin’s Creed IV : Black Flag et Assassin’s Creed : Rogue) le 6 décembre ;

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition en 2020.

Bref, on ne va pas s’ennuyer de sitôt.

Le classique du RPG de MONOLITHSOFT renaît l'année prochaine sur #NintendoSwitch, sous le titre Xenoblade Chronicles : Definitive Edition ! #NintendoDirect pic.twitter.com/RZshH3ahHN — Nintendo France (@NintendoFrance) September 4, 2019

Crédit photo de la une : Capture YouTube Signaler une erreur dans le texte