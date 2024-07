Lecture Zen Résumer l'article

Pendant la Japan Expo, Nintendo proposera un pop-up store avec des produits seulement vendus dans ses magasins japonais. En France, il n’existe pas de boutique Nintendo World aujourd’hui.

Dans certaines villes du monde, Nintendo a sa propre chaîne de magasins. Il y en a évidemment au Japon (à Kyoto, Osaka et Tokyo), mais aussi à New York, aux États-Unis. La prochaine ouverture d’un « Nintendo World » est prévue en 2025, à San Francisco.

Dans ses magasins, Nintendo vend des consoles et des jeux vidéo, mais il ne s’arrête pas là. Le géant japonais commercialise aussi de très nombreux produits dérivés (vêtements, peluches, accessoires…) et expose des anciennes consoles et des statues à la gloire de ses personnages, dans une sorte de musée. C’est aussi dans ces boutiques que Nintendo organise des sessions de démo de ses futurs jeux et réunit ses fans lors des conférences virtuelles Nintendo Direct. Les magasins Nintendo sont un point de passage indispensable pour les fans de l’univers Mario, qui ne peuvent pas en ressortir sans un petit souvenir.

En Europe, Nintendo se contente d’un site web avec très peu de produits dérivés. Du 11 juillet au 14 juillet, à Paris, il ouvrira un mini-Nintendo Store éphémère à Paris. L’occasion de faire le plein d’objets amusants.

Nintendo annonce son pop-up store français. // Source : X

Un magasin Nintendo à la Japan Expo : l’attraction du salon ?

C’est au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, durant la Japan Expo, que les fans français de Nintendo devraient enfin pouvoir trouver leur bonheur.

Sur Twitter, le compte de Nintendo France annonce ce qu’il qualifie d’une « surprise ». Au programme : un « Nintendo Pop-Up Store ». À l’intérieur, on y trouvera « une sélection de produits exclusifs venant des magasins Nintendo TOKYO et Nintendo OSAKA ». On peut imaginer plusieurs t-shirts et accessoires avec du texte écrit en japonais, là où la boutique de New York traduit la plupart des produits dérivés.

La boutique Nintendo World de New York. // Source : Numerama

L’entrée de la Japan Expo coûte entre 22,50 et 30,60 euros en fonction du jour choisi, avec des pass valables durant l’ensemble du salon. Il est probable que certains s’y rendent seulement pour pouvoir repartir avec une peluche Yoshi, un produit qu’il est impossible de trouver autrement.

Photos prises à New York, en février 2024, au Nintendo World. // Source : Nintendo

Y aura-t-il une boutique Nintendo en Europe un jour ?

Malgré l’immense popularité de sa marque, Nintendo ne semble pas impatient de développer sa propre chaîne de magasins.

La première boutique officielle, à New York, a ouvert ses portes en 2001. Il a fallu attendre 2019 pour que Nintendo s’attaque à son marché domestique, avant une extension annoncée à San Francisco en 2025. L’entreprise semble progressivement accélérer, mais rien ne dit qu’elle ouvrira un jour un Nintendo World dans tous les pays du monde. En attendant, les Français ont une autre option cet été : l’aquarium de Val d’Europe, qui ouvre une exposition Animal Crossing.

