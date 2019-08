Nintendo s'apprête à lancer une manette SNES pour la Switch.

Nintendo devrait bientôt faire évoluer son abonnement Nintendo Switch Online pour intégrer des jeux de la Super Nintendo (ou SNES). La firme nippone pourrait même commercialiser une manette, à en croire une fiche enregistrée auprès de l’organisme FCC (Commission fédérale des communications) et repérée le 13 août 2019.

Aujourd’hui, le Nintendo Switch Online permet d’accéder à un catalogue d’oldies NES (avec des nouveaux titres chaque mois et des fonctionnalités spéciales). Les abonnés peuvent acquérir — en exclusivité — deux petites manettes pour retrouver des sensations d’antan (moyennant 59,99 euros). Nintendo est bien parti pour reproduire le même schéma avec la SNES. Et on comprendrait très bien pourquoi.

Des jeux SNES dans le Nintendo Switch Online ?

Plusieurs propriétaires de la console hybride vont sans doute se mettre à espérer. Ils pourront enfin retrouver des pépites comme Legend of Zelda : A Link to the Past, Super Metroid ou Super Mario World via le Nintendo Switch Online. Pour les fans de Nintendo, ces noms raisonnent comme des joyeux souvenirs.

Aujourd’hui, un peu plus de quarante jeux NES sont accessibles et il serait temps, pour Nintendo, de passer à la génération suivante sous peine de vite arriver à court de munitions. D’autant que l’intégration de titres SNES serait un argument de plus pour le Nintendo Switch Online. Le service, qui permet de jouer en ligne, pèse 10 millions d’utilisateurs selon le dernier bilan financier de la multinationale.

La fiche déposée auprès de l’autorité ne donne pas beaucoup d’informations sur la manette SNES compatible avec la Switch (on a quand même un aperçu du dos). Compatible Bluetooth, elle devrait reprendre les caractéristiques de la version NES, à savoir une reproduction fidèle du pad de l’époque à recharger sur la console comme un Joy-Con.

