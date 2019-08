Disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, le jeu de tir compétitif Overwatch pourrait prochainement avoir sa chance sur Nintendo Switch.

Quelque peu tombé aux oubliettes à cause du phénomène Fortnite, Overwatch pourrait bien se refaire une santé grâce à un portage sur la Nintendo Switch. C’est tout du moins ce que suggère la récente apparition sur Amazon d’une pochette de rangement aux couleurs du jeu.

Si le produit a vite été retiré du site de vente (le lien ne renvoie plus vers rien), il n’a pas échappé à l’attention de certains observateurs. Dans un tweet publié le 26 août 2019, l’observateur Wario64 partage des photos de l’accessoire. L’officialisation d’une version Switch d’Overwatch pourrait avoir lieu lors d’un prochain Nintendo Direct ou à l’occasion de la BlizzCon 2019 (1-3 novembre).

Overwatch-themed Nintendo Switch case (PowerA) listed on Amazon https://t.co/5pceXbSUrZ "Officially Licensed by Nintendo and blizzard entertainment" pic.twitter.com/yfK0YzmLuN — Wario64 (@Wario64) August 26, 2019

Ne serait-ce pas trop tard ?

L’idée de lancer Overwatch sur Switch aurait du sens. La console de Nintendo dispose aujourd’hui d’un parc installé très important, fruit d’une popularité qui n’est plus à démontrer. Mais il faut rappeler que le FPS multijoueur de Blizzard Entertainment est initialement sorti en mai 2016 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et qu’il n’est plus tout à fait un incontournable.

« J’adore la Switch ! Ma deuxième console préférée de tous les temps est la 3DS. Porter Overwatch sur Switch serait un défi de taille pour nous », confiait Jeff Kaplan, directeur d’Overwatch, en mars 2017. C’est une preuve que le projet a toujours existé chez Blizzard, même si de l’eau a coulé sous les ponts depuis.

La pochette apparue subrepticement sur Amazon ressemble à un produit officiel conçu par Nintendo et Blizzard. On a du mal à croire à la simple collection thématique pour habiller la Switch sans le jeu qui irait avec. D’autant que l’entreprise américaine a récemment alimenté le catalogue de la console avec l’excellent Diablo 3.